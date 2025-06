Pérennité des balcons : sécurisez, étanchez et protégez

En balcon, la sécurité des personnes ne réside pas uniquement dans la mise en place et l’entretien des garde-corps. Soumis aux intempéries au cours de leur exploitation, les balcons sont sujets aux fissurations et à la dégradation des bétons ce qui fragilise les structures et met en danger les résidents.