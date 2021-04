Construction21 France dévoile les 103 candidats des Green Solutions Awards 2020-2021 : un record d’inscriptions pour cette nouvelle édition ! Consultables en ligne, les projets en compétition vont être maintenant diffusés largement afin d’inspirer l’ensemble des professionnels du secteur. Le moment est venu pour vous tous de les découvrir et de « liker » ceux qui vous paraissent les plus intéressants, inspirants… bref, ceux qui mériteraient de gagner le prix du Public ! Alors, découvrez, votez et, surtout, partagez !

Forte mobilisation des pionniers de la construction durable

Cette édition 2021 est riche de projets innovants, mais aussi réplicables ; des projets exemplaires qui ouvrent dès aujourd’hui la voie vers la ville de demain. Le concours compte 103 projets candidats, dont 71 bâtiments, 10 quartiers et 22 infrastructures.



Les professionnels de toute la France ont répondu à l’appel de Construction21. Quatorze régions sont représentées, avec une prédominance de l’Ile-de-France (24) et de l’Auvergne Rhône-Alpes (20), puis de l’Occitanie (9), du Grand Est et de la Nouvelle-Aquitaine (8), des Hauts-de-France et du Centre-Val de Loire (7), ainsi que de Provence Alpes-Côte d’Azur (6).



Ces candidats expriment le savoir-faire de la filière France et se frotteront ensuite aux candidats des autres pays lors de la finale internationale.



L’ensemble de ces réalisations exemplaires est visible à tout moment sur www.construction21.fr. Les études de cas candidates dans les autres pays seront progressivement traduites et publiées en anglais sur Construction21 International.

Votez sans compter pour le prix du Public

Quel sont le bâtiment, le quartier et l'infrastructure qui remporteront ce titre dans leur catégorie ? C'est vous qui choisissez ! Parcourez la liste des prétendants et votez pour vos projets favoris.



Vous avez un coup de cœur ? Faites-le savoir en le partageant sur les réseaux sociaux ou par mail : en lui offrant une visibilité supplémentaire, vous contribuez vous aussi à l’information de la profession et à l’accélération de la transition du secteur.



Votes ouverts jusqu'au 31 mai. Comment voter.

Vers la sélection des gagnants

Les gagnants français seront récompensés le 8 juin lors de notre cérémonie de remise des prix France. Pour départager les projets en compétition, trois types de sélection :



• Les jurys d’experts



Pour chaque catégorie, des spécialistes de la construction et de la ville durable sont mobilisés pour sélectionner les projets les plus performants, les plus à même d’être répliqués à grande échelle. Les 7 jurys seront présidés par : Méka Brunel (Gecina), Julien Hans (CSTB), Claire-Sophie Coedevez (Medieco), Franck le Nuellec (CCCA-BTP), Denis Girou (EPFA Guyane), Laure der Madirossian (Cerema) et Hélène Peskine (PUCA).



• Le jury d’étudiants



Pour la 3e année, Construction21 fait appel aux étudiants d’une quinzaine d’écoles partenaires pour évaluer les candidats bâtiments, permettant ainsi aux jeunes de se rapprocher de leur futur monde professionnel.



• Le vote en ligne des professionnels



Du 1er avril au 31 mai, les acteurs de terrain sont invités à voter en ligne, sur Construction21, pour décerner le Prix du Public. Votez.

À suivre : les tendances relevées dans le concours

Les candidats, de par leur nombre et leur variété (tant géographique que de types de projets), constituent un panel sérieux pour établir des tendances de la construction durable dans les pays participants. Une analyse détaillée des tendances de l’année sera publiée sur Construction21 sous forme d’articles de synthèse dans les prochaines semaines.



Côté Bâtiments, toujours beaucoup d’écoles, de logements et de bureaux, mais aussi, pour cette édition 2020-21, plusieurs établissements de santé. Moins habituels, participent également cette année une salle polyvalente, un local de stockage de jeux extérieurs, un centre d’incendie et de secours ou encore un chai à vins bio.



Si l’on trie par catégorie, c’est Énergie & Climats Tempérés qui rassemble le plus de candidats (29), suivi de près par Bas Carbone (23 projets), puis Santé & Confort (14) et Énergie & Climats Chauds (5).



Côté Infrastructures, ce sont les projets liés à la mobilité (routes, enrobés, voies de covoiturage, stations de recharge, vélos…) et aux énergies renouvelables (double smart grid, centrale solaire, stations de production de gaz vert…) qui ressortent, ainsi que des projets autour de la végétalisation.



Découvrir les tendances 2019.



Découvrir les candidats.

Pour en savoir plus exit_to_app