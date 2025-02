L’île de Nantes entame le 4ème volet de sa transformation urbaine

L’île de Nantes entre dans une nouvelle étape de son histoire. Le groupement D'ici là/Georges/H2O a été désigné pour assurer la maîtrise d’œuvre urbaine pour les 8 prochaines années. Au programme : la création d’un nouveau parc face à la Loire, de nouveaux logements et une concertation citoyenne pour co-construire le projet avec les habitants.

Depuis 2000, l’île de Nantes est sujette à de multiples transformations. En plus de 20 ans, ce sont quatre équipes différentes de concepteurs urbains qui se sont succédé. Toutes ont eu et ont pour ambition commune de faire de ce territoire de 337 hectares un quartier de vie.

Cette année marque donc le lancement du 4ème chapitre de la transformation urbaine de l’île de Nantes. Pour ce projet de taille, c’est le groupement D’ici là/Georges/H2O qui a été retenu par Nantes Métropole et la Samoa comme nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre urbaine.

Ce nouveau chapitre s’inscrit dans la feuille de route adoptée par les élus métropolitains à l’issue du Grand débat Fabrique de nos villes en avril 2024 : cette large consultation a conforté le cap de bifurcation écologique porté par la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland, ainsi que par son équipe.

En poursuivant l’action volontariste déjà engagée, qui s’illustre notamment par la renaturation de l’île de Nantes, la nouvelle équipe devra engager pleinement la bifurcation écologique du projet urbain, tout en répondant aux forts enjeux de logement. Il s’agit de réinterroger la manière de construire la ville autrement, en prenant en compte les enjeux de sobriété carbone et d’adaptation au dérèglement climatique.

Trois orientations principales bien définies

Pour cette nouvelle étape de la transformation urbaine de l’île de Nantes, trois orientations principales se dégagent.

La première est la création d’un grand parc de 10 hectares continus de pleine terre, tout en renforçant la présence de la nature en ville au cœur des quartiers déjà existants.

L’île de Nantes va également voir naître un nouveau quartier situé au sud-ouest. L’ambition est de créer un quartier de vie avec la création de 1 500 à 2 100 logements, dont une majorité de logements sociaux (33 %) et abordables (22 %), et un accès à une offre diverse d’équipements et services, dans l’esprit de la « ville du quart d’heure ».

Pour concevoir cette nouvelle étape, Nantes Métropoles et la Samoa ont demandé à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre de proposer une méthode de travail qui s’appuie dans la durée sur la co-construction du projet avec les citoyens et usagers de l’île, et plus largement ceux de la métropole.

Dès maintenant, D’ici là mobilise le dialogue citoyen en amont de l’établissement du Plan-Guide sur des questions qui en alimenteront le dessin et les choix des scénarios de transformation du sud-ouest par les élus, à l’été 2025.

« C’est une étape importante dans l’histoire de l’île de Nantes, dans l’histoire urbaine et paysagère de la métropole par sa localisation en son cœur, son histoire, son passé industriel et sa relation à la Loire. L’équipe D’ici là et la Samoa vont mettre en œuvre la bifurcation écologique et les ambitions sociales et solidaires fortes qui sont les nôtres, dans la continuité de la fabrique de l’île de Nantes depuis 20 ans maintenant. Elle propose un regard ambitieux pour affronter les défis actuels tels les risques climatiques, en faisant une grande place au vivant et en renouvelant le lien à la Loire », a conclu Johanna Rolland, également présidente de la Samoa.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock