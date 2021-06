L’Institut Jules Bordet s’installera bientôt dans un tout nouveau bâtiment à Anderlecht. Dépistage, soins cliniques, activités de recherche et d’enseignement, cet hôpital universitaire public est un centre de référence en Europe dans la lutte contre le cancer. Plus que dans tout autre établissement hospitalier, une attention encore plus accrue a été portée à l’hygiène, notamment pour les réseaux hydrauliques. DELABIE a fourni des produits et des solutions qui garantissent un haut degré de sécurité dans ce domaine.

Installé depuis 70 ans entre les mêmes murs, l’Institut Jules Bordet va bientôt déménager dans un tout nouveau bâtiment. « Nos bâtiments actuels sont totalement inadaptés », reconnaît Frédéric Coteur, Directeur des infrastructures de l’Institut et chef de projet pour cette nouvelle implantation. « Ce nouveau bâtiment va nous permettre de développer nos ambitions de recherche, d’enseignement et d’accueil des patients, avec toutes les nouvelles technologies désormais disponibles, pour pouvoir exercer la meilleure des prises en charge. »

Le bien-être des patients et du personnel

Le nouvel Institut Jules Bordet est un parallélépipède de 9 étages, sur 80 000 m², structuré autour d’un axe central desservant l’ensemble des circulations verticales. Frédéric Coteur : « La prise en charge du patient à Bordet est globale et pluridisciplinaire. La forme et la disposition de ce bâtiment reflètent notre volonté de travailler de manière intégrée et non d’avoir une juxtaposition de services spécialisés. Lorsqu’on construit un hôpital, le patient est bien entendu au centre des préoccupations, mais le bien-être de ce patient est lié au fait d’avoir des équipes disposant d’un bon outil, heureuses d’y travailler. »

La disposition des lieux permettra d’optimiser les trajets de soins des patients et des membres du personnel soignant (le fameux « nombre de pas infirmiers »). L’architecture épurée du bâtiment et les matériaux utilisés participent également à l’ambiance calme et apaisée du bâtiment.

Importance accrue de l’hygiène

Le nouveau bâtiment doit bien entendu répondre à tous les critères et à tous les standards qualitatifs, notamment pour la sécurité et la santé du patient. « Cela prend ici tout son sens », affirme Frédéric Coteur, « puisque nous avons une activité particulière en hématologie dans laquelle les patients reçoivent des greffes de cellules hématopoïétiques, un traitement qui fragilise leurs défenses immunitaires.

Nous avons bien sûr des chambres spécifiques avec des pressions d’air positives, des taux de particules en l’air maîtrisés, des zones classifiées, de chambres ISO 5. Mais un élément est souvent moins maîtrisé : les réseaux hydrauliques. On évoque la légionellose, mais ce n’est pas le seul danger. Ces réseaux sont des éléments incorporés au bâtiment : intervenir en cas de problème est très complexe et les moyens d’action sont restreints et pénibles à mettre en œuvre. »

Une collaboration proactive

« Une réflexion spécifique concernant les réseaux hydrauliques dès la conception du bâtiment est donc de première importance », reprend le Directeur des infrastructures.

C’est DELABIE qui a remporté le marché public pour la robinetterie (mitigeurs, douches thermostatiques et chasses d’eau WC) de l’Institut. La collaboration entre DELABIE et l’Institut Bordet s’est construite au fil des années, ce qui satisfait pleinement Frédéric Coteur : « Un échange de connaissances et de savoir-faire a lieu régulièrement entre nous et nous permet d’accorder de l’attention à certains points qui ne sautent pas directement aux yeux d’un exploitant hospitalier, mais que DELABIE met en avant. »



« J’entends encore trop souvent certains acteurs de la construction dire qu’un hôpital est un peu comme un hôtel et que le matériel sanitaire que l’on peut y installer est similaire » complète Thomas Bottemanne, Business Development Manager chez DELABIE. « C’est complètement faux et, heureusement, les vrais professionnels du secteur des soins en sont conscients. Si DELABIE a été retenu dans ce projet, c’est parce que nous avons pu répondre à toutes les exigences posées par le maître d’ouvrage, les architectes et le bureau d’études par rapport aux contraintes d’hygiène, de sécurité, de facilité d’entretien et de maintenance sur la robinetterie, les accessoires et le mécanisme de chasse des WC.

Il est aussi important de ne pas oublier l’installateur, qui est rassuré de pouvoir travailler avec une entreprise active sur le marché belge.

Enfin, nous mettons un point d’honneur à être présent durant tout le chantier pour apporter un support technique sur la pose des produits mais aussi une fois le bâtiment livré afin d’assurer la garantie. »

Des produits totalement appropriés

Plus de 500 systèmes de bâti support pour chasse directe WC TEMPOFIX 3 avec robinetterie temporisée double touche Tempoflux 2 ont été installés à Anderlecht. Thomas Bottemanne : « Inadaptés aux usages intensifs, les WC à réservoirs constituent une source de problèmes récurrents dans les établissements de santé. Sensibles au tartre, ils favorisent la prolifération des bactéries et constituent un risque de fuite permanent pour les usages en collectivité. Les multiples avantages du système de chasse directe WC rendent très rapidement le produit plus économique. Développé spécifiquement pour l’usage dans les lieux recevant du public et adapté aux nouvelles réglementations, le système de robinet WC de chasse directe est le meilleur rapport qualité/durée/prix pour ce type d’environnement. »

DELABIE a également fourni 740 mitigeurs mécaniques de lavabo SECURITHERM BIOSAFE, le premier mitigeur de lavabo sans bec répondant à toutes les contraintes des résidents des établissements de santé et maisons de retraite : confort, sécurité totale, hygiène et maîtrise de la prolifération bactérienne. Pour Thomas Bottemanne, « la conception unique de ce mitigeur permet de réduire jusqu’à 85 % le volume d’eau dans le corps et ainsi, la prolifération bactérienne. Combiné à des passages d’eau réduits, cela permet une plus grande vitesse de circulation d’eau et donc de maîtriser le biofilm. De plus, il est dépourvu de bec : la sortie BIOSAFE est directement intégrée au corps du mitigeur. Conçue en Hostaform®, la surface intérieure lisse de cette sortie n’offre aucune adhérence aux impuretés et dépôts de tartre réduisant ainsi l’apparition et la propagation de bactéries et de germes humides. »

Enfin, pour les douches, on a opté pour 157 mitigeurs thermostatiques SECURITHERM SECURITOUCH, équipés d’une isolation thermique anti brûlure Securitouch mais aussi d’une double butée de température (première déverrouillable à 38°C, seconde verrouillée à 41°C) et donc parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux.



DELABIE offre donc une large gamme de produits et de solutions qui sont parfaitement adaptés aux besoins des différents services au sein d'un établissement de santé : toilettes publiques pour les visiteurs, salles de bains pour les patients, postes d'hygiène pour le personnel soignant ou blocs opératoires. Dans chaque département de l'Institut Bordet, il y avait des exigences auxquelles DELABIE a su apporter une réponse appropriée.



Crédits photos : Marc Detiffe - Roel Wijnen

