Niché à une altitude de 1 250 mètres, le centre commercial Carrefour, à Ur dans les Pyrénées Orientales (66), constitue un enjeu technique pour l'élaboration de sa couverture tant les conditions hivernales peuvent y être rudes.

Pour implanter un magasin de la grande distribution dans un climat de montagne, la couverture du bâtiment doit remplir de nombreux critères, parmi lesquels :

Répondre aux exigences de sécurité incendie qu’impose la règlementation des Etablissements Recevant du Public (ERP).

Résister aux fortes précipitations de neige et à leur cumul durant tout l’hiver.

Résister aux rayonnements solaires intenses à cette altitude.

Offrir des performances d’isolation thermique élevées.

Avoir une installation simple et rapide pour réduire le temps de construction du bâtiment.

Grâce à son DTA ainsi qu’à ses fiches de domaine d’emploi en ERP dont le type M (magasins, centres commerciaux), le panneau sandwich isolant QuadCore® Trapézoïdal de Couverture KS1000 RW était le candidat tout indiqué pour relever ce défi. En effet, ce panneau a des performances mécaniques qui justifient son installation en climat de montagne et bénéficie de performances thermiques inégalées sur le marché tout en conservant une épaisseur réduite. Ces performances rendent cette solution plus économique, si on la compare, à résistance thermique égale, à d’autres solutions intégrant un isolant minéral communément admis dans les ERP et qui ont pour inconvénients leur poids et leur complexité de mise en oeuvre.

Chronologiquement, le projet débuta en 2017 et les consultations se tinrent fin 2018 après que la solution technique fût validée par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle.

Voici les caractéristiques de la solution retenue :

Panneau sandwich isolant QuadCore® Trapézoïdal de Couverture KS1000 RW d’épaisseur 115mm,

Résistance thermique certifiée ACERMI de 5,60 m².K/W,

Finition Kingspan Spectrum 55µ adaptée au climat de montagne,

Couleur Gris-Noir Ral 7021.

Par la suite, les 8 200m² de panneaux furent livrés au fur et à mesure de l’avancée des travaux de couverture qui débutèrent mi-septembre 2019 et se terminèrent début décembre de la même année. Finalement, l’inauguration du centre commercial et de sa galerie marchande eut lieu le 6 octobre 2020.

Kingspan France remercie chaleureusement MARRAUD INGENIERIE (47 Boé), MM CUBIERTAS (66 Cabestany), et bien sûr la SCI LES ARSES, de leur confiance.



N.B. : Prêt pour la RE2020 ! Le panneau sandwich isolant QuadCore® Trapézoïdal de Couverture KS1000 RW bénéficient de FDES individuelles.