Lors d’un incendie, les fumées qui se propagent à l’intérieur d’un bâtiment sont la principale cause des victimes d’un incendie. La toxicité et la température des fumées liées à la vitesse avec laquelle elles circulent empêchent les occupants d’évacuer en toute sécurité. Les plaques GEOTEC®S30 et GEOTEC®S45 vous permettent d’intégrer directement dans vos locaux des conduits de désenfumage et de ventilation afin de balayer l’espace à désenfumer par un flux d’air.

Ces plaques composées principalement de plâtre et de fibre de verre sont des produits naturels et certifiés CE. Les plaques GEOTEC®S répondent aux normes de classement de résistance au feu EN 13501-2, EN 13501-3 et EN 13501-4 et sont conformes à la législation européenne en vigueur concernant la conformité des produits coupe-feu pour la protection passive incendie. Quelle est l’utilisation d’une plaque coupe-feu GEOTEC® ? Protection au feu : les plaques font 30 ou 45 mm d’épaisseur pour un degré coupe-feu EI 60 (1 heure) ou EI 120 (2 heures).

Installation des conduits de désenfumage et de ventilation horizontaux et verticaux pour une dimension intérieure allant jusqu’à 2500 x 2000 mm.

Installation des encoffrements de gaines techniques pour la protection des conduites de gaz, canalisations diverses ou chemins de câbles électriques.

Protection des armatures collées en carbone. Quels sont les avantages de la plaque GEOTEC® ? Produit certifié CE.

Agrément Technique Européen ATE 18/0343.

Économie de temps et de matériel : les plaques sont pré-moulées aux dimensions standards.

Facilité et rapidité de pose : les plaques sont conçues avec des feuillures transversales et/ou longitudinales permettant d’emboîter les plaques pour des conduits durables et solides.

Plaque légère : 24 kg/m² pour une épaisseur de 30 mm ; 36 kg m² pour une épaisseur de 45 mm. Plaques résistantes au feu