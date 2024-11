La ventilation mécanique contrôlée (VMC) peut parfois passer inaperçue. Toutefois, un entretien régulier et un contrôle annuel sont nécessaires pour s’assurer que la ventilation évacue bien l’humidité et les polluants intérieurs.

L’association Promotelec, qui promeut la qualité des installations électriques dans le bâtiment, à la fois en termes de sécurité, de confort et d’économies d’énergie, rappelle l’importance d’entretenir et faire contrôler régulièrement la ventilation mécanique contrôlée (VMC), pour assurer un bon renouvellement de l’air, et évacuer l’humidité et les polluants.

La qualité de l’air (QAI) intérieur est un enjeu de santé publique, comme l’ont récemment rappelé l’association Santé Respiratoire France et Murprotec lors d’une conférence de presse. D’après les chiffres de l’ANSES, la pollution de l’air intérieur serait responsable d’en moyenne 20 000 décès par an en France.

Un entretien idéalement chaque année

Pour éviter l’asthme et certaines maladies respiratoires graves, il est recommandé de faire contrôler sa VMC au moins une fois par an par un professionnel qualifié.

« Dans les immeubles avec une VMC collective, les contrats de maintenance de la copropriété incluent généralement des vérifications régulières des moteurs, des conduits et des grilles de ventilation », précise Promotelec. Lors de ce contrôle annuel, les filtres des VMC double-flux doivent notamment être changés.

Afin d’éviter toute obstruction, les bouches d’extraction de la VMC doivent par ailleurs être dépoussiérées environ tous les trois mois pour assurer une bonne circulation de l’air.

Les signes d’une VMC qui fonctionne mal

Certains signes permettent de s’interroger sur l’état d’une VMC. Une condensation importante sur les fenêtres ou l’apparition de moisissures sur les murs doivent notamment alerter sur le fait que la VMC n’évacue pas correctement l’humidité.

Autres signes de dysfonctionnement : de mauvaises odeurs persistantes, ou encore des bruits inhabituels venant de la VMC. Promotelec rappelle qu’une VMC en bon état doit être relativement silencieuse, et que des bruits de grincement, de vibration, ou un souffle anormal, peuvent signaler un problème au niveau des ventilateurs ou des conduits.

Un geste simple permet par ailleurs de vérifier le débit d’air. En plaçant une feuille de papier devant une bouche d’extraction, la feuille doit être légèrement aspirée de manière continue. Si ça n’est pas le cas, un nettoyage et/ou une opération de maintenance peuvent être nécessaires.

Promotelec souligne également qu’un système de ventilation défaillant consomme plus d’énergie, ce qui entraîne une hausse des factures d’électricité.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock