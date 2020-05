Véritables pièces maîtresses dans les pièces d’eau, les robinets sont désormais choisis pour leur design. Cet objet essentiel du quotidien se décline dans différents styles pour répondre à toutes les envies. GROHE, marque mondiale de solutions complètes pour la salle de bain et la cuisine, développe des gammes de mitigeurs aux design minimalistes et aux technologies de pointe pour améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs.

GROHE Plus : L’élégance alliée au numérique

La nouvelle gamme GROHE Plus présente un design élégant et audacieux. Ce mitigeur répond à toutes les envies en s’adaptant aux différents équipements de la salle de bain aux formes arrondies et carrés. Ses lignes géométriques et son écran LED placé sur le bec s’intègrent à merveille aux salles de bain sobres et modernes. L’acrylique blanc qui recouvre le mitigeur lui donne un aspect brillant tout en restant discret. Pour une indication précise et intuitive, la couleur du chiffre affiché sur l’écran LED passe du bleu au rouge en fonction de la température choisie par l’utilisateur. Ce robinet se combine parfaitement aux modèles MoonWhite de la gamme de produits GROHE SmartControl ou aux douches GROHE Rainshower SmartActive.

GROHE Icon 3D : l’impression 3D métal, pour un design unique

L’impression 3D est considérée comme étant la technologie de fabrication du futur dans de nombreux secteurs de l’industrie. Dans le secteur des produits sanitaires, GROHE est la première marque à relever l’impossible en présentant deux robinets créés par impression 3D en métal : GROHE Atrio Icon 3D et GROHE Allure Brilliant Icon 3D.



Avec cette innovation, GROHE réinvente les gammes Atrio et Allure Brilliant en cassant les codes des mitigeurs basiques. Cette nouvelle technologie de conception permet de manier le métal à sa guise et de créer quasiment toutes les formes de robinet possible. Le client peut donc imaginer les designs de son choix en adéquation avec son projet de décoration.

GROHE Allure Brilliant Icon 3D GROHE Atrio Icon 3D

“Chaque innovation commence toujours par une vision audacieuse. Repenser ce qui est possible n’est pour nous qu’une question de perspective. Avec GROHE Icon 3D, nous entrons dans l’avenir de la conception de produits, car nous sommes maintenant en mesure de créer ce qui semble à l’origine impossible. En adoptant la technologie encore émergente de l’impression 3D des métaux, nous repoussons les limites du design et façonnons véritablement l’avenir de l’eau.” – Paul Flowers, Directeur Design LIXIL



L’impression 3D est une véritable prouesse esthétique qui magnifie les deux gammes de robinets. La matière première utilisée pour l’impression est un acier résistant à la corrosion. Les parois ultra-fines de GROHE Atrio Icon 3D et l’intérieur creux de GROHE Allure Brilliant 3D créent une illusion d’optique lorsque l’eau s’écoule du robinet.

GROHE Atrio : des lignes géométriques pour un équilibre parfait

Le mitigeur Atrio associe, tel un cercle parfait, un style minimaliste, des proportions équilibrées et des formes cylindriques. Son bec, mesure exactement le même diamètre de la base au sommet : un modèle unique dans l’industrie.

Deux types de commandes sont disponibles : à levier ou à croisillons.

Pour encore plus d’élégance, elles peuvent être marquées d’un C (cold, eau froide) et d’un H (hot, eau chaude).

Composée de plus de 35 produits coordonnés, du XS au XL, la ligne Atrio propose différentes options en fonction de l’agencement souhaité. Des mélangeurs à montage mural pour un style minimaliste, un mélangeur XL en version réhaussée pour les vasques élégantes, des mélangeurs Bain/Douche, des becs de bain, ou encore un mélangeur sur colonnette autoportant pour les baignoires îlots.

