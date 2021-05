GROHE est une marque mondiale leader dans les solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de cuisine et compte plus de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne.

GROHE fait partie du groupe LIXIL depuis 2014. En tant que marque internationale, GROHE mise sur ses valeurs de Technologie, Qualité, Design et Durabilité pour offrir « le pur plaisir de l’eau ».

Depuis sa création, GROHE n’a de cesse de développer de nouvelles catégories de produits, tels les systèmes de filtration de l’eau GROHE Blue Home qui permettent de se servir de l’eau filtrée, fraîche et pétillante directement à son robinet de cuisine, réduisant ainsi l’utilisation de bouteille en plastique à usage unique.

Au cours des dix dernières années, plus de 300 prix de design et d'innovation ainsi que plusieurs classements du German Sustainability Award ont confirmé son succès.

GROHE a d’ailleuirs été le premier dans son secteur à remporter le prix de la RSE du gouvernement allemand et a également figuré dans le classement du Top 50 du magazine Fortune®, «Changing the World ».

Pour sa première marque mondiale GROHE, LIXIL EMENA a lancé une plateforme numérique GROHE X, encore inédite dans le secteur des produits sanitaires. Depuis le 16 mars 2021, les visiteurs du hub GROHE X ont la possibilité de créer leur propre expérience individuelle de la marque grâce à un contenu multimédia informatif et inspirant, adapté aux besoins des clients professionnels et des particuliers.

Les tendances mondiales qui ont un impact sur le secteur sanitaire, des vidéos pratiques pour faciliter l’installation des produits , une sélection d’interviews d’experts et toutes les innovations sont consultables sur www.grohe-x.com