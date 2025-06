Du marbre dans la robinetterie aux toilettes connectées, les acteurs du secteur repensent la salle de bains comme un lieu de déconnexion. Entre esthétique et innovations, focus sur la salle de bains du futur.

Longtemps reléguée au rang de simple pièce fonctionnelle, la salle de bains se distingue aujourd'hui de plus en plus comme un lieu de déconnexion.

« On vit dans un monde de plus en plus turbulent, voire oppressant. La salle de bains devient alors ce que nous appelons le “me-space” : un lieu pour soi », explique Gaël Magda, directeur des marchés de l'Europe de l'Ouest chez Grohe. Même si la taille des logements diminue, le besoin d’un espace intime, cocon de bien-être, ne cesse de croître.

Une analyse partagée par Yu Takagi, directeur adjoint France pour la marque japonaise Toto. « Ces dernières années, la salle de bains a évolué : d’un espace purement fonctionnel, elle est devenue un véritable sanctuaire personnel ».

Chez Toto, cette vision se matérialise par des innovations qui transforment l’expérience, jusque dans les toilettes. « Notre siège chauffant illustre cette volonté d’offrir un moment de confort, même aux toilettes. L’intégration de technologies (température, éclairage, musique) renforce encore ce sentiment de détente », développe-t-il.

Le design et les matériaux au service du bien-être

Pour faire de la salle de bains un lieu d’apaisement, le choix des matériaux et le design minimaliste sont essentiels. Et le fabricant Grohe l’a bien compris. « Nous avons lancé la gamme Allure Gravity, dans laquelle nous intégrons du marbre directement dans la robinetterie. Cela permet de créer une harmonie avec l’environnement et de réduire l’impact visuel de l’équipement », indique Gaël Magda.

L’intégration discrète des équipements, comme les douches encastrées, contribue à cette recherche d’élégance.

Pour Toto, l’harmonie visuelle est tout aussi importante. « L’esthétique doit concilier bien-être et luxe. C’est une attente forte, notamment chez les professionnels comme les hôteliers, qui recherchent aussi durabilité et facilité d’entretien », note de son côté Yu Takagi.

Hygiène, confort et nouvelles attentes...

L’expérience sensorielle s’invite désormais dans les usages quotidiens. Grohe propose avec sa gamme Purefoam, un système inspiré des rituels japonais, une mousse chaude parfumée diffusée sous la douche. « Un voile de soie posé sur le corps », décrit M. Magda, soulignant le caractère enveloppant et apaisant de cette innovation.

©Grohe Purefoam​​​​

Du côté de Toto, cette quête de bien-être se concentre sur l’intimité et l’hygiène. Le washlet, leur célèbre toilette japonaise, connaît une montée en popularité. Pour Yu Takagi, « l’utilisation d’un washlet permet de se nettoyer après usage, favorisant ainsi une meilleure hygiène personnelle tout en réduisant la consommation de papier toilette ».

Depuis la pandémie, les préoccupations autour de la propreté et des gestes sans contact ont accéléré leur adoption. « Des fonctionnalités comme la chasse d’eau sans contact renforcent encore les bonnes pratiques d’hygiène dans la salle de bains », ajoute-t-il.

Et demain ?

L’impact environnemental est au cœur des préoccupations. Pour le fabricant allemand Grohe, c’est un engagement de longue date. « Nos technologies permettent jusqu’à 30 % d’économies d’eau. Nous travaillons sur tous les postes d’eau, avec des innovations comme la douche cyclique, qui fonctionne en circuit fermé et permet de prolonger le plaisir sans gaspiller », précise M. Magda.

Chez Toto, la réduction de l’utilisation de papier toilette et l’intégration de technologies économes vont dans le même sens.

Pour les deux marques, la salle de bains de demain sera à la croisée du plaisir sensoriel et de la conscience environnementale. « Nous parlons chez Grohe de “Freude am Wasser” – le pur plaisir de l’eau – délivré sans compromettre les ressources », souligne Gaël Magda. « Le développement des douches encastrées, les produits sensoriels comme Purefoam ou la douche cyclique sont des tendances clés », poursuit-il.

Toto, de son côté, prépare déjà la prochaine étape. « En août, nous lancerons au Japon notre wellness toilet, une innovation pensée pour encourager une véritable culture du bien-être personnel », conclut le directeur adjoint France.

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock