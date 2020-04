Le pantalon Eisenhower CVC Extrême répond aux exigences de sécurité et de confort pour les professionnels souhaitant être protégés sans pour autant perdre en aisance.



La multitude de poches - 2 sur les hanches, 2 poches arrière, 1 cargo déportée ainsi que la poche mètre - permet à ce pantalon d’allier style minimaliste et praticité.



En plus de la matière principale, certains éléments sont renforcés en Cordura pour procurer une meilleure résistance à l’abrasion et à l’usure telles que les poches arrière, les poches genouillères et les ourlets.