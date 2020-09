Le design moderne et épuré de cette nouvelle version de la DL 400 inclue des fixations cachées, ainsi qu’un panneau affleurant avec une finition anti-traces de doigts. Elle aborde un confort très appréciable grâce à sa pomme de douche orientable équipée d’un jet pluie agréable et enveloppant.

Bien que confort et design, la DL 400 E SENSOR a été conçue et testée pour des usages intensifs comme le requièrent les établissements recevant du public.