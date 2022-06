Du 3 au 6 octobre, Profils Systèmes expose à BATIMAT, Pavillon 06 - Stand E50

Cette année, le salon BATIMAT fait son grand retour au parc des expositions de Paris, Porte de Versailles, du 3 au 6 octobre 2022. Dans une ambiance inspirée des maisons scandinaves, écologiques et espaces de coworking, Profils Systèmes, résolument dans l’ère du temps, présentera ses produits incontournables mais également ses nouveautés sur le stand E50 - Pavillon 6.

Un stand moderne et chaleureux

Le stand, habillé de bardages aluminium laqués avec les dernières finitions boisées (Terre de Matières®, couleur Cinamon) et d’un mur végétalisé, est divisé en plusieurs espaces… Un terrain de jeu idéal pour mettre en lumière les nouveautés produits mais également les incontournables.

La véranda Wallis® ou encore le coulissant minimaliste délimitent le stand et offrent de grandes ouvertures lumineuses grâce au clair de jour optimisé, marque de fabrique des gammes minimalistes Profils Systèmes.

Le jeu de clair-obscur obtenu par le mur rideau Tanagra® à l’étage, crée une ambiance intimiste et studieuse. L’escalier Bayamo® à limon central, nouveauté présentée sur ce salon, s’inscrit tout en légèreté dans l’espace et est accompagné d’un mur végétal, clin d’oeil aux engagements environnementaux de l’entreprise. La rondeur des éléments de décoration contrebalance la verticalité des différents espaces et créé une jolie harmonie. Enfin, les couleurs des profilés choisies : Cinamon de la gamme Terre de Matières®, Noir Bazalt et Gris Diamant de la gamme Terra Cigala®, reflètent la modernité et la créativité du gammiste aluminium français.



Grâce à la composition des différents espaces, les visiteurs pourront se projeter à la fois sur la réalisation de chantiers professionnels mais également particuliers.

Les nouveautés présentées sur le stand de Profils Systèmes

Le coulissant minimaliste grande hauteur.

La frappe minimaliste sans rupture thermique Dzao ® .

. Les garde-corps Lhassa ® .

. L’escalier simple et double limon Bayamo®.

Les produits emblématiques exposés sur le stand de Profils Systèmes

La pergola Wallis&Outdoor ® design by Dank.

design by Dank. Le gazebo Wallis&Garden ® .

. La verrière d’intérieur Indoor Factory ® .

. Les mur-rideau et BSO Tanagra ® .

. La véranda à toiture plate Wallis ® .

. La jalousie Trinidad ® .

. Toutes les gammes de coulissants et frappes Cuzco®.

