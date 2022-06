Réaliser des économies sur vos chantiers ? Le digital relève le défi

Difficultés d’approvisionnement, hausse des prix des matières premières, pénurie de main d’œuvre… Les aléas sont multiples sur le chantier et peuvent mettre en péril la rentabilité des projets. Alors comment maîtriser ses coûts et optimiser les rendements ? Digitaliser votre gestion de chantier est la solution pour réduire les erreurs, gagner du temps et donc économiser de l’argent !

Déjà très éprouvé par la pandémie mondiale de COVID-19, le secteur du BTP pâtit aujourd’hui d’une explosion du prix des matériaux et de l’énergie. De telles difficultés font craindre pour l’avenir de nombreuses entreprises du bâtiment. Paradoxalement, c’est parfois dans les périodes les plus compliquées que les meilleures solutions apparaissent. Plus que jamais les outils numériques de suivi et de gestion de chantier deviennent un atout concurrentiel de taille pour organiser et gérer de manière efficace les projets de construction. Réduire les pertes, optimiser les coûts et la productivité sont autant de gains observés lorsque la gestion de chantier est digitalisée.



Mais comment choisir le logiciel le plus adapté à vos besoins ? Les offres sont nombreuses sur le marché, et il est parfois difficile de s’y retrouver.



PlanRadar est l'une des solutions SaaS les plus efficaces actuellement disponibles pour optimiser votre suivi de chantier. L’entreprise a reçu de nombreux prix qui attestent de la qualité de ce logiciel : ses fonctionnalités de numérisation, documentation et communication ont été spécialement pensées pour faire gagner du temps et réaliser des économies à ses utilisateurs.



Que vous soyez chef d’entreprise, artisan, architecte, promoteur immobilier, avec PlanRadar, vous pouvez suivre tout ce qui se passe sur vos projets, et améliorer leur rentabilité. Ce logiciel intuitif de gestion de chantier vous fournira une plateforme unique où seront stockées toutes les informations de votre projet : les plans et dessins du bâtiment, les divers documents et les contrats. Depuis la plateforme, vous pourrez communiquer avec vos équipes, et travailler ensemble, avec des informations actualisées en temps réel.



Voici les principaux avantages du logiciel PlanRadar.

Mobilité et accessibilité

La mobilité est bien souvent fondamentale lorsque l’on souhaite réaliser une gestion efficace de chantier. En effet, votre logiciel peut être aussi pratique que possible, mais il sera fortement pénalisé s'il ne fonctionne pas depuis une application mobile. Pouvoir travailler depuis un simple smartphone ou une tablette représente un gain de temps important lorsque vous devez vous rendre sur plusieurs chantiers.



En effet, un logiciel accessible directement depuis votre mobile vous permet d’avoir une vision complète de l’avancement de votre projet de n'importe où, sans devoir être au bureau en permanence ou sans avoir à se déplacer avec un ordinateur portable sous le bras pour avoir accès à ses documents de suivi.



PlanRadar est une solution basée sur le cloud accessible depuis tous les appareils mobiles (tablettes et smartphones) et compatible avec tous les systèmes d'exploitation (iOS et Android). Cela signifie que même à partir d'un smartphone, vous pouvez assurer une gestion et un contrôle complets de vos projets. Autre avantage de taille : l'application fonctionne également sans réseau en mode hors ligne - toutes les données sont stockées et seront synchronisées lors de votre prochaine connexion à l'internet.

Facile à prendre en main et à utiliser

Vous n'avez rien à installer : créez votre compte directement depuis votre navigateur, l’application se télécharge ensuite depuis l'AppStore ou le PlayStore. Vous pouvez alors commencer à vous servir immédiatement de PlanRadar. Grâce à son interface conviviale, la navigation sur la plateforme est intuitive, structurée, transparente et logique. Par ailleurs, une base de connaissances rassemble les principaux conseils d’utilisation.



Il vous faudra environ 15 minutes pour créer votre premier projet. Dès que vous aurez téléchargé vos plans dans l’application, vous pourrez vous mettre tout de suite au travail, en assignant et en distribuant les tâches, inviter toutes les parties prenantes du projet et communiquer avec elles.



Grâce aux marqueurs de couleur, vous visualiserez en un coup d’œil rapide les tâches à accomplir dans le projet. Dans la section Statistiques, vous pourrez utiliser des graphiques pour obtenir des données objectives sur un certain nombre de paramètres qui vous intéressent, qu'il s'agisse du nombre d'heures consacrées à une tâche particulière, du nombre de tâches en cours, terminées, etc.



PlanRadar est donc un outil numérique interactif très pratique pour automatiser votre activité et communiquer de manière transparente, en réduisant le temps consacré aux tâches quotidiennes.

Création de tâches simplifiée

L'un des avantages précieux et indéniables de l'application est la création simple et pratique de tâches. À l'aide de formulaires et de listes, vous pouvez créer une variété de tâches en indiquant les délais à respecter pour les accomplir et en les assignant aux bons responsables. Le suivi de la progression des tâches est ensuite facilité grâce à l’envoi automatique de notifications aux responsables.



Une fois que vous avez créé et assigné une tâche, vous saurez exactement si elle a été vue par la personne à qui vous l'avez assignée et quel est son statut actuel. Toutes les informations relatives à la tâche - localisation sur le plan, photo ou vidéo, message texte, mémo vocal - ainsi que toutes les activités effectuées sont stockées dans l’application pour une traçabilité optimale.



Vous pouvez inviter l’équipe et les sous-traitants dans l’application et accorder des droits d'observateur au client si vous le souhaitez. Toute mise à jour sera visible par tous en temps réel. Cela signifie que vous pouvez toujours répondre rapidement aux demandes entrantes et résoudre rapidement les problèmes techniques, en affectant les bonnes personnes sans perdre de temps.



De plus, des tâches telles que l'entretien préventif et les inspections régulières peuvent être programmées pour se répéter selon un calendrier. La plateforme vous rappellera automatiquement quand il sera temps de procéder à une inspection ou à une prolongation de contrat. De cette façon, vous automatisez et prenez le contrôle de tâches routinières mais importantes pour le paiement, le service et le fonctionnement des installations, ce qui réduit vos coûts de gestion.

Idéal pour travailler sur plan 2D et maquette BIM

Toutes les solutions logicielles de gestion de chantier ne permettent pas de télécharger des plans ou même des maquettes BIM.

Dans PlanRadar, vous pouvez assigner des tâches avec des repères précis sur le plan et également ajouter des photos, des commentaires audio et vidéo aux tâches. Ce degré de détail vous permet de fournir l’information la plus précise possible à votre équipe et éviter ainsi les malentendus, sources de retards, et parfois de perte d’argent.

Travailler sur une maquette BIM depuis un smartphone ou une tablette est aussi facile et pratique dans PlanRadar que dans la version de bureau. Vous pouvez ainsi profiter de tous les avantages du BIM depuis le chantier grâce à une navigation simple et intelligente.

Des rapports prêts en quelques clics

Dans tout suivi de chantier, la tenue à jour des rapports et des contrats est une partie essentielle mais souvent chronophage et parfois laborieuse. PlanRadar simplifie ces tâches et réduit le temps qui leur est habituellement consacré en vous permettant de générer des rapports pratiques et personnalisables en quelques clics.



En utilisant des modèles prêts à l'emploi ou en personnalisant les champs que vous souhaitez faire apparaître dans le configurateur de rapports, vous pouvez créer n'importe quel rapport dans l’application. Les bonnes données sont automatiquement extraites du projet. Vous n'avez pas besoin d'attendre les informations d'autres intervenants - toutes les tâches achevées sont déjà renseignées dans l’application et les données recueillies dans ces tâches seront intégrées automatiquement au rapport.



Encore une fois, soulignons que ces rapports complets peuvent être générés directement depuis votre appareil mobile et exportés en PDF ou Excel, sans avoir besoin de passer par la case bureau.



Ainsi, vous gagnez du temps pour l'analyse et la préparation de divers rapports, vous disposez toujours d'informations actualisées à partir desquelles vous pouvez établir un rapport et l'envoyer en quelques clics. En outre, la documentation peut être certifiée par une signature électronique, ce qui facilite également l'interaction entre les parties lorsqu'il n'est pas possible de se rencontrer en personne.

Des statistiques utiles pour optimiser votre gestion

Une partie importante de la gestion d'une entreprise prospère est la composante analytique. Toutes les données relatives aux projets et aux tâches peuvent être visualisées sous forme de diagrammes ou de graphiques dans la section Statistiques.



Les statistiques de PlanRadar vous permettent de suivre facilement les progrès et les problèmes qui surviennent sur le chantier. Vous pouvez ainsi calculer les coûts en ressources et en temps, et compiler les analyses. À vous de choisir les paramètres pour lesquels vous souhaitez obtenir des statistiques.

Communication directe avec vos équipes

Sur un chantier, la communication implique de nombreuses personnes – du conducteur de travaux, aux différents entreprises et corps de métier, en passant par le client.



Afin de coordonner leur interaction, il est important de disposer d'une source unique d'informations actualisées et d'une plateforme commune de communication. La diversité des canaux de communication peut jouer un tour cruel aux entreprises, en générant malentendus et retards.



Avec PlanRadar, vous pouvez être sûr que toutes les données de votre projet sont à jour. Grâce à la fonction de chat et aux notifications push vous êtes tenus au courant des demandes, des tâches, des mises à jour et des problèmes qui surviennent sans perte de temps. Chaque tâche confiée à un spécialiste fait l'objet d'une notification immédiate, et vous recevrez immédiatement un retour d'information de la part de l'exécutant - une notification vous parviendra également. Le travail s'effectue en temps réel, de sorte que les informations sont toujours actualisées.



La communication directe et en temps réel minimise les erreurs, optimise les ressources et réduit le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches.

Compatible avec de nombreuses applications

Il est important de noter que PlanRadar peut également s'intégrer à des logiciels tiers de gestion de projet. Grâce à son API ouverte, PlanRadar Connect permet aux utilisateurs de synchroniser facilement leurs données avec d’autres applications, parmi lesquelles Google Drive, Dropbox, Onedrive, ou encore JIRA.



Le coût d’un abonnement chez PlanRadar dépend des fonctionnalités dont vous avez besoin et de l'ampleur du projet, ainsi que du nombre de personnes impliquées. Avec plusieurs options tarifaires, vous pouvez choisir la meilleure et la plus rentable pour vous.



Mais il existe également une version entièrement gratuite de PlanRadar, qui vous permet de tester le service pendant 30 jours afin d'évaluer ses capacités et sa facilité d'utilisation.



Alors ne perdez plus de temps et tentez l’aventure dès maintenant !



Crédits Photos : © Plan Radar

Pour en savoir plus exit_to_app