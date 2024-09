Profils Systèmes renforce son service commercial dédié à l'extrusion de l'aluminium à façon

Profils Systèmes, extrudeur et gammiste français de menuiseries aluminium depuis plus de 35 ans, basé à Baillargues (34), a investi près de 25 millions d’euros ces 4 dernières années pour accompagner son développement. Au rang de ses nouveaux équipements, l’intégration d’une seconde presse d’extrusion de 2.500 tonnes (en complément de la première acquise dès 2003) témoigne de la croissance des activités de l’industriel héraultais, qui a dû, en conséquence, renforcer encore son équipe commerciale dédiée à l’extrusion à façon. Ainsi, Jean-Marie Winling et Cyrille Peltier rejoignent, en ce mois de septembre, Alexandre Cossard, recruté en juillet 2023.

« Je suis tombé dans la marmite de l'alu il y a plus de trente ans et je n'en suis jamais sorti ! » se plaît à dire Jean-Marie Winling, qui a commencé sa carrière dans les années 90 chez le pionnier de l'aluminium. Fort de plusieurs solides expériences en développement commercial au sein de diverses industries, il sera en charge, chez Profils Systèmes, du secteur nord-est. « Mon parcours est atypique, j'ai commencé ma carrière en tant qu'éducateur sportif brevet d'état en poche, enseignant le tennis de table ! J'ai toujours été passionné par les relations humaines. Attiré par le métier de mon père qui était commercial, et moi-même reconnu pour ma fibre commerciale, je me suis réorienté très tôt vers cette voie » annonce Cyrille Peltier. Depuis 25 ans, il a ainsi œuvré au développement commercial de l'extrusion à façon multi activité pour différents Groupes. En s'appuyant sur l'expérience et l'expertise de ses 2 nouveaux collaborateurs, qui rejoignent donc Alexandre Cossard, Profils Systèmes entend « mettre un coup d'accélérateur » à son activité d'extrudeur. Désormais, trois commerciaux dédiés à l'extrusion pour des secteurs aussi variés que l'automobile, le tourisme, les transports, l'agencement, l'usinage, le mobilier... vont se répartir l'Hexagone, ambassadeurs du savoir- faire de Profils Systèmes.