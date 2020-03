Implantée sur la commune de Baillargues dans le département de l’Hérault Profils Systèmes® conçoit et développe depuis plus de 30 ans des profilés aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment : des produits innovants pensés pour la fabrication des fenêtres, portes, vérandas, volets, garde-corps, portails, clôtures, jalousies…

Précurseur dans le domaine du design, Profils Systèmes® a su rapidement se démarquer de ses concurrents en insufflant un «esprit nouveau» à ses gammes de produits.



De nombreuses distinctions jalonnent son parcours, récompensant le travail et l’engagement de toute une équipe : Médaille de Bronze Innovation Energaïa 2010, Trophée d’Architecture 2010 FFPV, Médaille d’argent aux Trophées du Design Bâtimat 2009, Trophée de la Performance Equip’ Baie /Métal Expo 2008, Trophée d’argent de la piscine catégorie sécurité, Concours Design Plus, Trophée INPI de l’Innovation, Master de l’Environnement, Trophées de la Performance Globale,…



Filiale française du Groupe Corialis®, Profils Systèmes® compte aujourd’hui plus de 400 collaborateurs en France, répartis sur ses sites : industriel, logistique et administratif. Profils Systèmes a su renforcer son dynamisme économique, sa présence sur le marché national et international, tout en conservant son identité, son indépendance et sa personnalité.

www.profils-systemes.com