Le CCCA-BTP, outil à gouvernance paritaire des branches du bâtiment et des travaux publics et qui représente 20 % de l’apprentissage en France tous secteurs professionnels confondus, lance en 2021 une nouvelle offre de services au profit des organismes de formation aux métiers du BTP, en parfaite adéquation avec la réforme de la formation professionnelle de 2018.

L’expertise du CCCA-BTP au service du développement de l’apprentissage BTP

la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’apprentissage connaît une mutation sans précédent, à laquelle les organismes de formation aux métiers du BTP doivent s’adapter dans un environnement de plus en plus concurrentiel, tant en termes de fonctionnement et d’organisation, qu’en matière d’offre et d’actions de formation, mais aussi d’innovation. C’est pour répondre aux enjeux de cette transformation et en relever tous les défis, que le CCCA-BTP propose une nouvelle offre de services, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi et de la mie en oeuvre des politiques de formation professionnelle des branches du bâtiment et des travaux publics.



La nouvelle offre de services du CCCA-BTP s’adresse à l’ensemble des organismes de formation aux métiers du BTP. Elle a pour objectif de les accompagner, pour leur permettre d’accroître leur performance et assurer le développement de leur activité et celui de l’apprentissage BTP. C’est parce qu’elle est un levier stratégique puissant et un accélérateur d’attractivité, d’agilité et de performance, pour mieux anticiper les évolutions du secteur de la construction et répondre aux besoins des entreprises et des jeunes, que l’innovation, marqueur fort de l’action du CCCA-BTP, est au coeur de sa nouvelle offre de services.



Articulée autour de cinq leviers, la nouvelle offre de services du CCCA-BTP vise à garantir une haute qualité pédagogique dans les parcours de formation et les modalités pédagogiques, pour anticiper et répondre aux besoins en compétences des entreprises du secteur de la construction et garantir la réussite des jeunes qui se forment aux métiers du BTP.



Le mot d’Éric Routier, président du CCCA-BTP

« Sous l’impulsion de notre conseil d’administration à gouvernance paritaire, l’important travail de transformation que nous avons collectivement mené depuis plus de trois a déjà porté ses fruits pour permettre aux organismes de formation aux métiers du BTP de se transformer pour répondre à la nouvelle donne de l’apprentissage introduite par la réforme de septembre 2018 et assurer le développement de l’apprentissage BTP, malgré un contexte difficile lié à la crise sanitaire tout au long de ces derniers mois. »

1. ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS DE L’ENVIRONNEMENT



Ce levier vise à permettre aux organismes de formation aux métiers du BTP d’anticiper les évolutions de l’environnement du secteur de la construction et de la formation professionnelle aux métiers du bâtiment et des travaux publics, pour offrir aux organismes de formation aux métiers du BTP l’opportunité d’anticiper, d’innover, de partager et d’expérimenter, avec…

Une veille qualifiée : avec la collecte et l’analyse de données sur l’ensemble des domaines du secteur du BTP et de la formation professionnelle aux métiers de la construction.

: avec la collecte et l’analyse de données sur l’ensemble des domaines du secteur du BTP et de la formation professionnelle aux métiers de la construction. Des baromètres auprès des apprentis, des entreprises et des organismes de formation aux métiers du BTP : de véritables outils d’aide à la décision qui, en combinant leurs résultats, permettent d’assurer un meilleur pilotage de l’activité, de la satisfaction client et du positionnement concurrentiel des organismes de formation aux métiers du BTP sur leur territoire, mais aussi de mieux comprendre les enjeux de développement à court et moyen termes et y répondre.

de véritables outils d’aide à la décision qui, en combinant leurs résultats, permettent d’assurer un meilleur pilotage de l’activité, de la satisfaction client et du positionnement concurrentiel des organismes de formation aux métiers du BTP sur leur territoire, mais aussi de mieux comprendre les enjeux de développement à court et moyen termes et y répondre. Des études sur les enjeux emploi-formation, en partenariat avec l’Observatoire des métiers du BTP (OPMQ) et Constructys, l’Opco de la Construction , réalisées aux niveaux national, régional et local, pour permettre d’analyser finement les tendances et d’adapter les dispositifs de formation aux nouveaux besoins en compétences des entreprises liés à l’évolution des métiers.

, réalisées aux niveaux national, régional et local, pour permettre d’analyser finement les tendances et d’adapter les dispositifs de formation aux nouveaux besoins en compétences des entreprises liés à l’évolution des métiers. Une démarche de prospective et d’innovation : avec WinLab’, l’incubateur du CCCA-BTP, pour imaginer et concevoir les formations aux métiers du BTP de demain, adaptées aux besoins des entreprises (maquette numérique, réalité virtuelle et augmentée, formation à distance…).

2. GAGNER EN ATTRACTIVITÉ ET QUALITÉ PÉDAGOGIQUE



Ce levier a pour objectif d’accompagner les organismes de formation aux métiers du BTP pour leur permettre de gagner en attractivité pédagogique, avec…

La définition d’orientations stratégiques et la création de ressources et d’outils pédagogiques, pour développer l’ingénierie pédagogique et adapter les méthodes et les pratiques pédagogiques de l’alternance dans la formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics.

La création de démarches de modularisation et de parcours de certification des formations aux métiers du BTP , pour répondre aux demandes des entreprises et des apprentis, avec des formations plus axées sur les gestes professionnels, et avec un accompagnement des organismes de formation aux métiers du BTP dans le déploiement territorial de ces démarches et certifications, pour individualiser et sécuriser les parcours de formation des apprentis, mais aussi pour leur permettre de se différencier dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

, pour répondre aux demandes des entreprises et des apprentis, avec des formations plus axées sur les gestes professionnels, et avec un accompagnement des organismes de formation aux métiers du BTP dans le déploiement territorial de ces démarches et certifications, pour individualiser et sécuriser les parcours de formation des apprentis, mais aussi pour leur permettre de se différencier dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Des solutions numériques innovantes au service de la pédagogie de l’alternance et de l’accompagnement socio-éducatif des apprentis : Net Parcours Alternance BTP, une application numérique et interactive de planification, organisation et suivi de la formation, Aptyce, une plateforme LMS de formation à distance, C KI L’BOSS, un jeu sérieux dédié à la sensibilisation des apprentis à l’esprit d’entreprendre, Accompagnement Vie Apprenant, une application de suivi socio-éducatif…

: Net Parcours Alternance BTP, une application numérique et interactive de planification, organisation et suivi de la formation, Aptyce, une plateforme LMS de formation à distance, C KI L’BOSS, un jeu sérieux dédié à la sensibilisation des apprentis à l’esprit d’entreprendre, Accompagnement Vie Apprenant, une application de suivi socio-éducatif… La mise en place de consortium pour la recherche de financements et le développement de réseaux européens, pour intégrer et développer la mobilité européenne des apprentis dans les parcours de formation.

3. PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ



Ce levier vise à assurer la promotion des métiers de la construction et des voies de formation professionnelle, en particulier l’apprentissage, et à valoriser la qualité pédagogique et les parcours de formation aux métiers du BTP, avec…

L’organisation d’actions de communication , avec des campagnes pluri média comme « la Construction. Demain s’invente avec nous », dont certaines conjointement avec Constructys, et l’édition de supports de promotion du secteur de la construction, des métiers du BTP et de l’apprentissage, pour susciter des vocations auprès des jeunes, attirer les talents et favoriser le recrutement de jeunes par les entreprises du BTP.

, avec des campagnes pluri média comme « la Construction. Demain s’invente avec nous », dont certaines conjointement avec Constructys, et l’édition de supports de promotion du secteur de la construction, des métiers du BTP et de l’apprentissage, pour susciter des vocations auprès des jeunes, attirer les talents et favoriser le recrutement de jeunes par les entreprises du BTP. Des outils et des opérations d’information, d’orientation et de positionnement professionnel des jeunes , pour les sensibiliser, les aider dans la recherche d’une formation dans le secteur du BTP et les orienter vers les organismes de formation aux métiers du BTP.

, pour les sensibiliser, les aider dans la recherche d’une formation dans le secteur du BTP et les orienter vers les organismes de formation aux métiers du BTP. Des événements nationaux et régionaux sur la formation professionnelle (salons, rencontres professionnelles, universités, assises..), afin de valoriser la qualité de l’acte pédagogique des organismes de formation aux métiers du BTP.

(salons, rencontres professionnelles, universités, assises..), afin de valoriser la qualité de l’acte pédagogique des organismes de formation aux métiers du BTP. La publication de travaux de référence et d’ouvrages académiques sur la pédagogie de l’alternance : pilotage pédagogique d’un centre de formation, évolutions des besoins et des attentes des jeunes en termes de pédagogie et d’accompagnement socio-éducatif, etc.

4. OPTIMISER LA PERFORMANCE



Ce levier vise à faire gagner les organismes de formation aux métiers du BTP en performance et s’empare de tous les domaines, avec…

L’édition de normes , pour garantir l’évolution, la mise en place de solution de modularisation et d’optimisation des espaces de formation.

, pour garantir l’évolution, la mise en place de solution de modularisation et d’optimisation des espaces de formation. Le conseil dans la diversification des actions de formation et l’enrichissement des pratiques pédagogiques et des modalités de fonctionnement des organismes de formation aux métiers du BTP , avec la mise en place de processus et outils d’ingénierie pédagogiques : action de formation en situation de travail (AFEST), programmes nationaux d’appels à projets, programme FEEBAT (Formations aux économies d’énergie), certification CléA, dispositif Prépa apprentissage et #DémarrreTaStoryBTP pour une meilleure préparation aux réalités des métiers, etc.

, avec la mise en place de processus et outils d’ingénierie pédagogiques : action de formation en situation de travail (AFEST), programmes nationaux d’appels à projets, programme FEEBAT (Formations aux économies d’énergie), certification CléA, dispositif Prépa apprentissage et #DémarrreTaStoryBTP pour une meilleure préparation aux réalités des métiers, etc. Un accompagnement dans la montée en compétences des collaborateurs des organismes de formation aux métiers du BTP , avec la plateforme LMS 3C-Académie qui propose des ateliers thématiques animés par les experts du CCCA-BTP ou des opérateurs référencés.

, avec la plateforme LMS 3C-Académie qui propose des ateliers thématiques animés par les experts du CCCA-BTP ou des opérateurs référencés. Un accompagnement à la professionnalisation des maîtres d’apprentissage .

. Un appui des formateurs métiers et des professionnels du BTP , dans la création de méthodes et d’outils pour la production et le suivi des épreuves d’examens des jeunes en formation.

, dans la création de méthodes et d’outils pour la production et le suivi des épreuves d’examens des jeunes en formation. L’animation de l’Apprentissage Club BTP, des espaces de coopération renforcée à l’attention des décideurs et managers des organismes de formation aux métiers du BTP, pour faciliter l’intelligence collective et favoriser les coopérations sur le pilotage stratégique et la performance opérationnelle, la qualité pédagogique, ainsi que sur l’attractivité et l’innovation.

5. SOUTENIR LES EXPÉRIMENTATIONS ET LES PROJETS INNOVANTS



Ce levier a pour objectif d’impulser, de financer et d’accompagner le déploiement des expérimentations et des projets innovants d’organismes de formation aux métiers du BTP et d’entreprises, qui ont des réponses à apporter aux enjeux de la formation professionnelle aux métiers du BTP, avec…

Le financement et l’accompagnement dans la diffusion de projets innovants initiés par les organismes de formation aux métiers du BTP et les entreprises , via des appels à projets.

, via des appels à projets. Le déploiement d’actions stratégiques innovantes impulsées par le CCCA-BTP en déclinaison des politiques des branche du bâtiment et des travaux publics , via des appels à candidatures et des appels d’offres.

, via des appels à candidatures et des appels d’offres. L’accompagnement des organismes de formation aux métiers du BTP dans la mise en place de processus d’expérimentation et d’innovation et avec l’organisation de dispositifs dédiés à l’innovation : concours, hackathons, appels à solution, trophées, webinaires, etc.

: concours, hackathons, appels à solution, trophées, webinaires, etc. La mise en place de nouveaux services et formations , avec l’incubateur WinLab’ et l’accélérateur santé prévention (en partenariat avec l’OPPBTP, PRO BTP, la Fondation Excellence SMA et l’IRIS-ST).

, avec l’incubateur WinLab’ et l’accélérateur santé prévention (en partenariat avec l’OPPBTP, PRO BTP, la Fondation Excellence SMA et l’IRIS-ST). La mise en place de synergies et de partenariats entre les organismes de formation aux métiers du BTP et des écosystèmes innovants, nationaux et régionaux, via la plateforme collaborative WinPlace et l’animation d’une communauté innovation pour partager des bonnes pratiques.

