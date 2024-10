Table ronde à BATIMAT : état des lieux sur la rénovation énergétique en France

Quatre experts partagent leur expérience et leur vision sur des sujets clés, notamment : L'attractivité des métiers : comment attirer de nouveaux talents dans le secteur de la construction ? La rénovation performante : stratégies pour une rénovation massive, efficace et respectueuse de l'environnement. Les Innovations et technologies : les dernières avancées technologiques qui transforment le secteur.

Dominique NAERT, Directeur du Mastère Spécialisé® Executive Immobilier et Bâtiment Durables à l'École des Ponts ParisTech.

Franck LE-NUELLEC, Directeur Marketing, développement et Innovation, CCCA-BTP.

Marjolaine Meynier-Millefert, Président de l’Alliance HQE-GBC.

Jean-Luc Sadorge de Net Zéro Carbone. Enregistrée sur le salon BATIMAT, en partenariat avec le CCCA-BTP et Batiweb.