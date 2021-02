EDYCEM BPE fait de la sécurité de ses équipes l’une de ses priorités. En témoigne le développement du nouvel outil portatif et ergonomique Ecop’Sûr® conçu afin d’optimiser le prélèvement de granulats.

Effectuée entre quatre et douze fois par mois, cette tâche permet de mesurer l’hygrométrie et de garantir le respect des normes produits. Elle s’avère délicate car réalisée en milieu confiné, sur une échelle de grande hauteur d’1 à 4 ml, à proximité de casques en mouvement sous les trémies de granulats.

De hauteur variable et léger (5 kg en charge pleine), Ecop’Sûr® est doté d’un manche rond télescopique en aluminium avec un revêtement thermo-rétractable. Une main écope intégrée facilite la préhension. Innovant, ce matériel breveté est déployé dans les 33 centrales à béton d’EDYCEM BPE et commercialisé par la société vendéenne ACSM, partenaire historique d’EDYCEM.

Une conception par et pour les équipes de terrain

Pensé avec les équipes de terrain, cet outil est issu de l’imagination et de l’expérience de Christian JAUNÂTRE. Ce Technicien de laboratoire BPE secteur Littoral et Assistant qualité secteur Nord, sensible et impliqué dans la sécurité des Femmes et des Hommes, avait présenté l’invention au Concours Interne de l’Innovation du Groupe HERIGE en avril 2018 et remporté le 1er Prix dans la catégorie « Nouveaux services et produits ».

Le challenge s’inscrivait dans une dynamique de valorisation des voix de toute l’entreprise. Cette première édition visait à identifier les idées les plus créatives et créatrices de valeur proposées par des collaborateurs ayant une appétence pour l’innovation. Ecop’Sûr® s’est ainsi distingué et a fait l’objet d’un suivi régulier, pour accompagner sa mise en oeuvre, mesurer son apport et assurer son déploiement.

« Mon implication dans plusieurs Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) m’a permis d’acquérir des connaissances et de m’enrichir d’idées pour améliorer les conditions de travail de mes collègues. Après avoir réfléchi à un premier prototype, j’ai ensuite soumis sa faisabilité technique à la validation du service de maintenance. Nous avons testé ensemble le concept dans plusieurs centrales. Les résultats ont été probants et les techniciens de laboratoire conquis. J’ai ensuite été accompagné par les services R&D d’EDYCEM, et tout particulièrement Estelle Breillat, Directrice Qualité et Développement, et de l’entreprise ACSM pour la réalisation des études et la fabrication. », explique Christian Jaunâtre.

Daniel Robin, Président du Conseil de surveillance HERIGE et membre du jury du Concours de l’Innovation, souligne : « Cette idée innovante a immédiatement fait l'unanimité ! Le Jury a été convaincu par le caractère sécurisant et ergonomique de cette solution adaptée aux besoins du terrain. Après avoir validé la faisabilité technique avec le service de maintenance, Christian Jaunâtre a parlé de son concept à des centraliers. Ces derniers ont été totalement séduits, ce qui l'a conforté dans son projet et encouragé à poursuivre, jusqu’au dépôt d'un brevet ! ».