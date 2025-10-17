Pour obtenir une information de la part de la marque « EDYCEM BPE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Conseils dans le choix de votre béton prêt à l'emploi, préparé et livré directement sur votre chantier.

EDYCEM BPE fabrique et livre du béton prêt à l’emploi pour le bâtiment et les travaux publics. Nous nous appuyons sur notre réseau de 33 centrales NF pour accompagner vos chantiers de Quimper au Bassin d’Arcachon.

La branche béton du Groupe HERIGE fait peau neuve pour devenir EDYCEM. Nous avons pour ambition, avec cette évolution de nom, d’offrir une meilleure connaissance de notre branche à nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires. Cette nouvelle identité traduit notre dynamique d’innovation, mais aussi notre expérience métier, la qualité de nos services et de nos solutions.

La branche béton du Groupe HERIGE s’articule autour de deux grandes activités :

EDYCEM BPE (Béton Prêt à l'Emploi)

EDYCEM PPL (Béton Préfabriqué Industriel)

La performance de notre service R&D, ainsi que notre savoir-faire, nous permettent de proposer des solutions innovantes : béton design, préfabrication architectonique, bloc coffrant isolant, bloc isolant en pierre ponce,… La signature d’une chaire avec Centrale Nantes s’inscrit dans cette stratégie d’innovation.