Claustrapark® EDYCEM : dalles gazon pour un aménagement durable

Les Dalles Gazon Claustrapark® EDYCEM PPL : une solution innovante pour un aménagement durable

Dans le cadre de ce projet, EDYCEM a fourni et prescrit la mise en œuvre de 1 550 m² de dalles gazon Claustrapark® EDYCEM PPL. Ces dalles, distribuées par son partenaire LNTP, ont été posées mécaniquement par Sedep, une entreprise locale, lors de la première phase de travaux en septembre dernier. Cette phase a concerné près de 40 places de stationnement autour de l’école privée et face à la salle polyvalente, et une deuxième phase, prévue pour avril 2025, portera sur l’aménagement de 80 places supplémentaires autour de la salle polyvalente et de l’église.

Les atouts environnementaux des dalles gazon Claustrapark® EDYCEM PPL

Les dalles Claustrapark® EDYCEM PPL (dimensions 50 x 50 x 10 cm) présentent de nombreux avantages environnementaux qui répondent aux besoins de la commune :

Infiltration naturelle des eaux pluviales : Grâce à leurs alvéoles larges, ces dalles assurent une perméabilité optimale (classe K2 entre 10−3 et 10−4 m/s), permettant une gestion efficace des eaux de pluie. Le risque de stagnation est éliminé, et l’eau est naturellement absorbée dans le sol.

: Grâce à leurs alvéoles larges, ces dalles assurent une perméabilité optimale (classe K2 entre 10−3 et 10−4 m/s), permettant une gestion efficace des eaux de pluie. Le risque de stagnation est éliminé, et l’eau est naturellement absorbée dans le sol. Réduction des îlots de chaleur : Environ 35 % de l’ouvrage est engazonné, favorisant ainsi la réduction des îlots de chaleur, un aspect essentiel pour le confort d'été. Cette caractéristique contribue également à une meilleure intégration paysagère, un critère primordial pour cette commune labellisée "3 Fleurs" dans le cadre du programme Villes et Villages Fleuris.

: Environ 35 % de l’ouvrage est engazonné, favorisant ainsi la réduction des îlots de chaleur, un aspect essentiel pour le confort d'été. Cette caractéristique contribue également à une meilleure intégration paysagère, un critère primordial pour cette commune labellisée "3 Fleurs" dans le cadre du programme Villes et Villages Fleuris. Adaptabilité aux surfaces carrossables : Ces dalles sont idéales pour les zones à fort trafic, notamment les parkings et voiries à proximité des services publics, garantissant une circulation fluide pour des véhicules lourds, y compris les fourgons pompiers.

Un projet en harmonie avec les objectifs environnementaux de la commune

La municipalité de Saint-Julien-des-Landes, représentée par Monsieur le Maire Joël Bret, se félicite de ce projet d’aménagement, qui s'inscrit dans une démarche proactive de développement durable. Depuis la déconstruction d’une ancienne friche industrielle de 5 000 m², la commune transforme progressivement son centre-bourg en un lieu éco-responsable. Outre la création de 120 places de stationnement semi-perméables, le projet prévoit également la construction de logements et de cellules commerciales, avec une attention particulière à la gestion des ressources et à la préservation de l’environnement.

"Nous préparons un avenir durable pour les générations futures", déclare Joël Bret, maire de Saint-Julien-des-Landes. "Le choix des dalles gazon Claustrapark® EDYCEM PPL et des solutions de gestion des eaux pluviales nous permet de répondre aux défis du changement climatique tout en respectant nos engagements envers un urbanisme responsable."

Pour en savoir plus exit_to_app