EFFICIENCE, le conduit isolé triple paroi "tout terrain"

Une révolution en fumisterie

L’arrivée d’EFFICIENCE marque un tournant dans l’univers du chauffage au bois indépendant puisqu’il s’agit du premier conduit isolé triple paroi étanche. Conçu pour accompagner l’évolution des normes de construction vers un habitat plus étanche, l’évolution des exigences thermiques, et le développement des appareils à bois étanches, EFFICIENCE est une véritable révolution.

Polyvalent, adaptable, personnalisable, il n’a que des avantages et offre la possibilité de réaliser des chantiers qui étaient jusqu’alors compliqués, voire irréalisables.

Des solutions inédites pour les professionnels !

Avec EFFICIENCE, Cheminées Poujoulat ouvre de nouvelles perspectives aux poseurs, aux constructeurs et aux architectes. En effet, EFFICIENCE permet de s’affranchir des contraintes liées au dépassement de faîtage ainsi qu’à la règle des 8 m de distance avec une construction voisine imposées par le DTU 24.1.

Autrement dit, l’emplacement du nouvel appareil dans la maison n’est plus dicté par ces contraintes, c’est de la liberté en plus pour l’aménagement intérieur… Et une solution particulièrement adaptée en zone urbaine, où la densité de constructions est plus forte.

Une conception innovante synonyme de performance énergétique

La conception concentrique d’EFFICIENCE (un conduit isolé intégré dans un conduit annulaire) permet de gérer deux flux d’air : le conduit intérieur évacue les fumées de l’appareil jusqu’à l’extérieur tandis que le conduit annulaire amène l’air comburant jusqu’à l’appareil (air entrant nécessaire à la combustion dans l’appareil).

Les deux conduits sont séparés par une couche d’isolant 20 mm en laine de roche haute densité permettant de :

maintenir la température des fumées,

limiter l’élévation de température de l’air comburant,

favoriser le tirage naturel.

En équipant les appareils à bois avec arrivée d’air maîtrisée (ou appareils étanches), EFFICIENCE contribue à améliorer la performance thermique et énergétique de la maison, dans le neuf et l’existant.

Un conduit personnalisable

La personnalisation est l’une des marques de fabrique de Cheminées Poujoulat. Avec EFFICIENCE, le fabricant français ne déroge pas à la règle puisque le conduit offre une large palette de choix (inox, galva et galva peint noir, couleurs RAL) pour s’adapter à toutes les architectures, intérieures ou extérieures d’habitation.

→ Vous souhaitez recevoir de l'information sur EFFICIENCE ? Contactez-nous.

Pour en savoir plus exit_to_app