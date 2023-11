De l’argile à la terre cuite flammée : la cuisson au four à bois !

L’authenticité conservée grâce à une technique de cuisson ancestrale

Pour retrouver la brique et la plaquette des origines, nous respectons la technique ancestrale de cuisson au four traditionnel alimenté au feu de bois. Les produits sont positionnés en quinconce, à la main de l’homme, afin de laisser passer la flamme. Ainsi, l’emplacement et le positionnement des produits par rapport à la flamme dans le four leur donnent une couleur et un aspect unique !

La cuisson au four à bois permet d’obtenir des produits de caractère, apportant un effet singulier et un cachet aux façades modernes.

Des produits authentiques qui s’inscrivent dans une dynamique contemporaine

Rairies Montrieux propose une large gamme de produits cuits au four à bois.

La Brut de four, disponibles en briques et en plaquettes, se caractérise par son format allongé qui permet de mettre l’accent sur les lignes et perspectives horizontales des murs. L’ajout d’une multitude de pigments et de poudres sur sa surface permet d’obtenir des tonalités au plus près des couleurs de la terre, du sable et de l’argile. Un produit unique, ultra contemporain !

Les Originelles, disponibles en briques et en plaquettes. Leurs nuances flammées, associées à leur épiderme à la fois naturel et structuré, inscrivent ce produit avec élégance dans un esprit vintage. Ses 4 teintes contemporaines restituent les reflets de la terre cuite au feu de bois : ambiance teintée d’authenticité et de modernité garantie !

