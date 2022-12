On dénombre en Île-de-France 114 000 copropriétés, dont 17 % d’au moins 50 lots principaux. La performance énergétique de ce parc est un enjeu régional majeur. Souvent construites avant les années 1990, les grandes copropriétés franciliennes se caractérisent par un fort besoin de réhabilitation. Elles ne répondent pas aux normes plus récentes de confort thermique ni de performance énergétique. Par ailleurs la mairie de Paris vise 1000 copropriétés rénovées par an.