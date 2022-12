L’écorce fait sa grande entrée !

Rairies Montrieux a développé une nouvelle gamme : les écorces. Façonnée avec une technique unique et un savoir-faire ancestral inimitable.

L’innovation est un domaine important au sein de l’entreprise. Notre bureau de recherche et de développement est là pour trouver toujours plus de nouvelles idées. Une nouvelle gamme a donc été créée. La gamme « écorce » est un rappel de la nature et des arbres façonnés par le temps. Ce qui offre un résultat de modernité et d’ancien à la fois. Ce résultat est réalisé avec des hachures aléatoires sur la surface lisse. Chaque produit est donc unique.

« écorce » de la catégorie « terre cuite naturelle » & son nuancier.

Cette gamme vient compléter deux catégories différentes des « épidermes » : la catégorie « terre cuite naturelle » et la catégorie « originelle ». Les produits de la gamme « originelle » sont cuits au four à bois avec la même technique qui était utilisé depuis la création de l’entreprise. C’est un savoir-faire ancestral qui permet d’avoir des produits d’une qualité hors pair. Dans la catégorie « terre cuite naturelle », la gamme « écorce » est déclinée en neuf couleurs. Pour la catégorie « originelle », elle est déclinée en quatre couleurs. Un large choix des produits écorces offre de nombreuses possibilités pour pouvoir s’adapter à tous les goûts et tous les projets. La texture et les couleurs des écorces apportent de la chaleur, du changement et de la modernité à vos façades. Un résultat exceptionnel assuré !



Venez découvrir notre nouvelle gamme dans nos showrooms à Paris et aux Rairies ! Et n’hésitez pas à contacter le service de recherche et de développement pour personnaliser vos projets et donner vie à vos envies !

nuancier « écorce » de la catégorie « originelle ».