La nouvelle Collection de revêtements de sol EGGER PRO 2021+, avec ses 295 articles, vous permet de concrétiser vos idées avec une offre comprenant non seulement des sols pour toutes vos envies, par le biais d’une grande variété de décors et de trois catégories de produits spécialisés, mais aussi grâce à une gamme complète répondant pleinement aux attentes et exigences du marché.

Des caractéristiques produits optimisées

EGGER propose à ses clients d’explorer toutes les possibilités offertes par cette nouvelle Collection de Sol PRO 2021+ à travers trois catégories de produits pour des applications et des besoins différents. Du sol Comfort caractérisé par un toucher agréable et une performance acoustique améliorée, au sol Stratifié polyvalent très apprécié, également disponible sous forme de sol Stratifié Aqua+, particulièrement adapté aux environnements humides, comme la salle de bains ou les espaces commerciaux grâce à ses propriétés de résistance à l’humidité , en passant par le sol Design GreenTec, durable, sans PVC et robuste, vous trouverez chez EGGER la solution de revêtement de sol qui vous convient.

Sol Stratifié : exprimez votre personnalité

Le stratifié est l’une des catégories de revêtement de sol les plus populaires. C'est aussi l'un des plus polyvalents.

EGGER associe ici un design moderne à un aspect authentique pour une large gamme d'applications, le tout à un rapport qualité-prix attractif. Quelle que soit la configuration de votre pièce ou le style de votre intérieur, la nouvelle gamme de Stratifiés propose une grande diversité de références (245 au total) - de la tendance bois massif au style scandinave - avec des reproductions bois, pierre ou des motifs de pose plus créatifs comme le Point de Hongrie, dans des caractéristiques variées (comme par exemple des sols allant de 7 mm à 12 mm d’épaisseur, avec ou sans chanfreins et de classe d’utilisation ou formats de lame variés). En plus de leur application universelle, les revêtements de sol Stratifiés EGGER séduisent par leur qualité de fabrication et leurs propriétés fonctionnelles.

La diversité des besoins nécessite des solutions bien pensées. Grâce à une technologie spéciale, le sol Stratifié Aqua+ est résistant à l’humidité et il est idéal pour les salles de bains, les cuisines, les entrées, et bien sûr pour un usage commercial avec des cycles de nettoyage accrus. EGGER repousse les standards du marché en proposant des produits ne résistant pas à l’humidité seulement 24h, mais bien jusqu’à 72h, dans les conditions du NALFA test, certification indépendante. Avec une offre de 34 décors, EGGER propose une alternative aux carrelages froids dans les pièces humides, comme les espaces commerciaux, avec un positionnement prix compétitif.

Robustes et faciles d'entretien, la qualité des sol Stratifiés et Stratifiés Aqua+ se ressent à chaque pas.

Sol Design GreenTec : une nouvelle idée du naturel

Combinant un design élégant à travers ses 25 décors et une grande résistance dans un produit à base de bois, EGGER redéfinit les standards du marché des sols hybrides avec le sol Design GreenTec. Sa surface robuste, de classe d’utilisation 33 et antidérapante, résiste à l’humidité jusqu’à 72 heures, performance certifiée par un label indépendant américain, le NALFA test, comme le Stratifié Aqua+. Sa sous-couche en liège intégrée absorbe de manière efficace les bruits d'impact et améliore le confort de marche.

Facile à mettre en œuvre, vous n’avez pas à vous préoccuper de la sous-couche qui est directement intégrée.

Résistant aux micro-rayures et aux taches, ce nouveau revêtement de sol Design GreenTec d’une épaisseur de 7,5 mm, est durable et totalement exempt de PVC, contrairement aux sols vinyles traditionnels. Bien-être et fonctionnalité s’associent ainsi dans un seul produit facile d’entretien, adapté à toutes les pièces humides de la maison, telles que la cuisine ou la salle de bains, mais également aux espaces commerciaux à usage intense. De plus, l'aspect authentique du bois ou de la pierre fait du sol Design GreenTec un élément naturel qui attire l'attention dans chaque pièce pour une sensation agréable et sans vinyle.

Sol Comfort : pour les moments de détente

Avec la nouvelle collection de revêtements de sol PRO 2021+, EGGER élargit sa gamme Comfort, qui tire sa force de sa composition : ses deux couches de liège retiennent particulièrement bien la chaleur et isolent du bruit grâce à de petites cellules d'air agissant comme un isolant naturel, de sorte que le sol est agréablement doux et confortable. Existe-t-il une meilleure invitation à marcher pieds nus ? Avec le sol Comfort, vous vous sentirez à l'aise dès vos premiers pas, aussi bien chez vous que dans une chambre d'hôtel ou un studio de yoga. Grâce à une technologie moderne d’impression numérique HD, EGGER propose 25 décors variés au rendu authentique, dorénavant disponibles pour certains en classe d’utilisation 32 et adaptés pour toutes les pièces non humides de la maison ainsi que des applications commerciales à usage modéré. Antidérapante, sa surface est également facile d'entretien et résiste à la lumière même lorsqu'elle est exposée à de forts rayons UV. Combinant les avantages du stratifié et les propriétés spéciales du liège, les sols EGGER Comfort apporteront une touche chaleureuse à vos intérieurs.

Afin de proposer des rendus toujours plus authentiques, EGGER offre pour chacun de ses décors une structure de surface parfaitement assortie : textures brossées, finitions mates, aspect carrelage, pores synchronisés alliant toucher et apparence.

Au-delà de leurs aspects aussi vrais que nature, EGGER propose également 5 formats de lame différents : les lames longues et larges, comme les formats Long ou Kingsize, soulignent de manière optimale les pièces spacieuses, tandis que les lames courtes et étroites de format Medium ou Classic donnent l'impression de pièces plus grandes. Le format Large quant à lui met particulièrement bien en valeur les décors effet parquet.

Une grande variété de décors

Les clients de EGGER ont toujours apprécié l’expertise dont l'entreprise fait preuve en matière de conception et de conseil. Dans cette nouvelle Collection, EGGER propose une gamme complète de décors bien pensés, ainsi que des ensembles de décors et de produits parfaitement coordonnés, facilitant ainsi la recherche du produit adapté à vos exigences ou à votre style. Raphaël Custodio, Responsable Marketing Sud-Ouest Europe, explique d’ailleurs : « Notre mission ne s'arrête pas seulement à proposer la meilleure offre de produits. Nous voulons également leur apporter toutes les solutions et outils d’orientation pour réussir leur projets d’aménagement. »



Dans cette nouvelle Collection, EGGER propose donc non seulement une vaste gamme de décors, mais aussi beaucoup d'inspiration et d'orientation. Les décors sont disposés en 4 univers de style sous la devise principale "Des sols pour toutes vos envies" :

Dans un univers en perpétuel mouvement, notamment caractérisé par une digitalisation accrue de la société, la nostalgie des éléments familiers ou authentiques s’accroît. Avec la tendance Future Retro, passé et futur ne forment qu’un dans un ensemble élégant : les grands classiques sont revisités, les matières naturelles comme le marbre, le terrazzo et le noyer réinterprétées.

Depuis quelques années, un retour à la nature apparaît dans les intérieurs : ce désir d’authenticité, que l’on retrouve dans l’univers Pure Nature, est renforcé par des matériaux nobles au design moderne et contribuant au bien-être. Parmi les reproductions bois proposées, le chêne reste la valeur sûre par excellence : naturel ou avec des nœuds et fissures, il se marie avec un grand nombre de styles tout en offrant des contrastes saisissants.

Confort et bien-être sont aujourd’hui deux notions essentielles à prendre en considération en matière d’agencement intérieur. Ouvrir les pièces, fluidifier les transitions, organiser l’espace de manière réfléchie, arborer un design convivial… tout est pensé afin de créer une atmosphère dans laquelle se sentir bien. Influencé par la tendance scandinave, le style Light Urban, avec des matériaux tels que le bois, la pierre et le métal, prône un environnement clair et lumineux.

Avec la tendance Perfect Imperfection, le style industriel fusionne avec l’aspect usé des éléments afin de créer une pièce dotée de caractère. Les imperfections et irrégularités, comme les fissures, l’usure due au temps, les matériaux bruts ou patinés, sont volontairement recherchées pour apporter émotion et naturel à la perfection.

Mais ce n'est pas tout. EGGER propose également à ses clients une sélection de décors et produits dans le cadre de la Trend Selection, une offre haut de gamme. Pour répondre aux tendances actuelles et aux attentes des consommateurs, EGGER a créé trois concepts de design innovants :

Avec Interior Match, EGGER apporte un moyen efficace de créer des intérieurs coordonnés entre le sol et les éléments de meubles, les panneaux décoratifs muraux ou encore les portes intérieures. En coordination avec l'offre de panneaux de la Collection & Services, EGGER fait ici la distinction entre les décors et les couleurs assortis : avec "Decor Match", les clients peuvent choisir le même décor pour les sols, les portes, le plan de travail de la cuisine ou le mobilier complet, apportant ainsi une harmonie à leurs créations ; avec "Colour Match", les décors des sols, des meubles et des produits de décoration intérieure sont coordonnés par couleur.

Avec Pure Solids, EGGER associe la qualité et le naturel aux propriétés uniques du stratifié, en sélectionnant dix décors authentiques, allant de l'élégance discrète à des reproductions plus saisissantes, en passant par l'aspect classique du parquet.

Enfin, Creative Functions, la réponse design pour des intérieurs ouverts en harmonie . L'ouverture des espaces de vie, d'habitation et de travail se développe, les frontières s’effacent, et un besoin de transition fluide entre les pièces apparaît. Découvrez un moyen particulièrement tendance de délimiter les espaces tout en créant des ambiances harmonieuses.

Un nouveau système de pose facilitée : CLIC it!

EGGER a développé une stratégie de profilage cohérente et a converti tous ses produits au système d'installation flexible CLIC it!, un nouveau système de pose rapide possible avec une seule personne. Nicolas Pelletier, Directeur des ventes France, explique : "Notre système CLIC it! est facile à utiliser. Nous laissons à l'installateur le soin de choisir sa méthode d'installation préférée. Les différents tests effectués auprès de nos clients ont montré un niveau élevé de satisfaction". En effet, trois méthodes d’installation sont disponibles : lame par lame, par rangée complète ou avec une cale de frappe. Ce système de pose présente un autre avantage : grâce à l'interaction ingénieuse entre la surface, le panneau central et le profilé, les revêtements de sol Design GreenTec et Stratifiés Aqua+ atteignent une résistance à l’humidité allant jusqu'à 72 heures. Le fabricant autrichien de matériaux à base de bois démontre une fois de plus le large éventail d'applications possibles des sols à base de bois produits de manière durable.

Des accessoires coordonnés

Bien sûr, lors de la pose d'un sol, la première chose qui compte est le sol lui-même, mais il est possible d’obtenir de meilleurs résultats avec les accessoires adéquats. C'est pourquoi EGGER propose également des produits complémentaires parfaitement adaptés. Les sous-couches EGGER assorties garantissent non seulement une stabilité idéale à la pression, mais aussi une isolation phonique élevée. Elles peuvent également être utilisées en combinaison avec un chauffage au sol et sont adaptées à une utilisation dans des pièces humides. Des plinthes blanches ou de même couleur ainsi que des profils assortis complètent le tout afin de combiner une finition soignée à une fonctionnalité et une durabilité maximales. Outre la gamme d'accessoires, s’ajoutent des produits d'entretien de haute qualité qui garantissent des sols brillants comme neufs, même des années après leur installation.

Des produits écologiques et respectueux de l’environnement

Pour EGGER, le slogan « Bien plus que du bois » implique une transparence accrue : le groupe autrichien s'engage à agir de manière durable, à conserver les ressources et à promouvoir la protection du climat.



L’utilisation respectueuse du bois a toujours été à la base des activités de EGGER, de la transformation efficace des ressources au produit fini. Le bois transformé provient exclusivement de la sylviculture durable, une contribution précieuse à une approche consciente de la nature et à un climat intérieur sain. En outre, des matériaux recyclés sont utilisés dès que cela est possible. Tous les sols sont exempts de plastifiants, PVC ou polluants et les décors sont imprimés à l’aide d’encres à base d’eau.

De nouveaux outils marketing adaptés

L'entreprise fait également preuve de clairvoyance lorsqu'il s'agit de proposer ses outils de marketing. Outre les outils physiques et les présentoirs pour points de vente indispensables dans ce secteur, elle s'appuie sur un large éventail de services numériques : tout d'abord un site web complet fournissant des conseils, des tendances et de nombreuses informations. EGGER dispose cette année d'un nouvel outil numérique - l'EGGER Floor Visualizer (www.egger.com/myfloor) - pour tous ceux qui veulent savoir à quoi ressemblera le décor choisi dans leur propre maison avant de l'acheter. Extrêmement facile à utiliser, il vous permet d’explorer toutes vos possibilités et son résultat très réaliste vous aide à concrétiser vos idées.



L'entreprise fait également preuve de prévoyance dans la conception des événements de lancement. En raison de la situation actuelle concernant la pandémie de Covid-19, EGGER propose des solutions innovantes pour lancer sa nouvelle Collection ; ainsi, l'entreprise favorise l'utilisation des supports numériques, en faisant découvrir aux clients de manière interactive les nombreux avantages de cette nouvelle Collection.