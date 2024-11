Pour répondre à cette demande et proposer toujours plus de solutions à nos clients, nous avons enrichi la gamme PerfectSense. 4 nouvelles finitions laquées mates texturées bois avec une propriété anti-traces de doigts sont proposées (TM 12, TM22, TM28 et TM37). Cette caractéristique élargit les possibilités d'utilisation de décors bois foncés y compris dans les projets d'aménagement publics.

Combinant l'aspect mat avec les reproductions bois huilées, ces finitions amènent de l'élégance aux intérieurs et offrent un côté naturel inédit au décor, davantage mis en valeur par un jeu de contraste et de profondeur. Grâce à la faible intensité de brillance, les reproductions de bois obtiennent un jeu de couleurs beaucoup plus naturel.

Que vous recherchiez des décors mats ou texturés, nous avons des solutions adaptées à chaque exigence, que ce soit pour une application verticale ou horizontale, sur mobilier incurvé, sur portes ou plans de travail.

