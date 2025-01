EGGER présente la nouvelle Collection EGGER Sol 2025+

À une époque où les changements et défis rencontrés sont nombreux, le fabricant EGGER répond aux besoins et aux préoccupations de ses clients et de ses distributeurs. « Dans le contexte économique fluctuant actuel, nous avons le sentiment que les clients sont beaucoup plus sensibles au prix. La plupart des projets de construction et de rénovation menés dans le secteur privé sont réalisés par les clients eux-mêmes dans le cadre de travaux de bricolage. Nous constatons également un changement générationnel au sein des groupes cibles, qui s'accompagne d'un changement dans les comportements d'achat. Le développement durable occupe une place de plus en plus prépondérante dans les décisions d'achat, en particulier chez les jeunes consommateurs », déclare Nora Bahr, Directrice Marketing EGGER Produits de Construction, résumant ainsi la situation actuelle.

EGGER innove avec la Collection Sol 2025+

Une fois de plus, EGGER démontre son expertise en matière de design, de qualité et de production durable, en proposant une collection de revêtements de sol au style résolument moderne.

→ NatureSense

La gamme NatureSense séduit par sa polyvalence. Elle propose 4 lignes de produits allant du sol stratifié classique au sol résistant à l’eau et qui répondent à des besoins et à des exigences différents. NatureSense, sol stratifié classique polyvalent qui offre un excellent rapport qualité prix, NatureSense Herringbone, revêtement à bâtons rompus alliant le charme d’un parquet classique et offrant la solidité du sol stratifié, NatureSense Aqua résistant à l’humidité jusqu’à 24h et NatureSense Aqua+ qui offrent une double protection contre l’humidité jusqu’à 72h.+

→ AquaDura

Les innovations AquaDura et AquaDura+ quant à elles sont une alternative à base de bois aux revêtements de sol LVT conventionnels. Ils ne contiennent ni PVC ni plastifiants. Leur sous-couche intégrée est d’ailleurs fabriquée à partir de matériau recyclé. Ces revêtements de sol hybrides associent design et performance. Leur surface ultra-résistante mat donne un aspect bois huilé très élégant et réaliste pour un effet wouah garanti. De plus grâce à leur système de pose étanche ingénieux Aqua Clic it !, ils résistent à l’humidité jusqu’à 72h.

Cette innovation pour son engagement écologique, son aspect esthétique et design a d’ailleurs reçu le prix MUUUZ de l’innovation en décembre.

Issus de la Collection EGGER Sol 2025, les stratifiés NatureSense Herringbone séduisent par leur schéma de pose haute qualité, leurs décors élégants et leur facilité d'utilisation. (Fig. EL2152 Chêne Casella naturel)

Innovants et résistants, les sols hybrides AquaDura+ sont parfaits pour la salle de bain ou la cuisine (Fig. EDF205 Chêne Savona sable)

Les sols EGGER AquaDura+ résistent à l'humidité et allient fonctionnalité et esthétisme pour une expérience unique (Fig. visuel de la campagne pour les sols EGGER AquaDura+)

Le Concept interior Match

Coordonner le style de ses portes à celui de ses meubles et de son revêtement de sol est l'une des tendances actuelles en matière d'agencement intérieur. Ce concept associe la Collection & Services 24+ destinée à l’ameublement à la Collection Sols 25+. Les architectes et agenceurs pourront donc choisir des décors reproductions bois comme le Chêne Casella ou matières comme l’Ardoise Cupria à la fois pour du revêtement de sol mais également pour d’autres applications comme le mobilier, plan de travail ou portes… et ainsi harmoniser le rendu de leurs projets.

Coordonnés de A à Z

L’offre produit propose également une gamme d’accessoires. Découvrez les plinthes et les profils parfaitement coordonnés aux revêtements de sols.

Informations produit :

Deux nouvelles gammes de sols stratifiés : NatureSense, et les sols AquaDura.

Les nouveaux sols NatureSense Herringbone proposent désormais un authentique motif à bâtons rompus.

La surface intelligente et innovante des sols hybrides AquaDura se distingue par une finition ultra-mate et une résistance accrue.

Le nouveau panneau support HDF Aqua+ foncé transforme les produits NatureSense Aqua+ et AquaDura+ en véritables barrières anti-humidité.

Présentation de la Collection Sol 2025+ à l'occasion du salon BAU de Munich.

