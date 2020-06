Les enduits extérieurs fabriqués par TOUPRET sont principalement destinés à la rénovation des façades en service. Disponibles en poudre ou en pâte, ces enduits sont utilisés avant application d’un produit de peinture ou d’un système de revêtement. Ils permettent ainsi de protéger les façades contre les agressions courantes : eau, intempéries, agents chimiques, biologiques…

Parfaitement adaptés à l’exécution des travaux de préparation, les enduits extérieurs TOUPRET conviennent au rebouchage et à la réparation de petites dimensions, tout comme aux opérations de bouche bullage, ragréage et surfaçage sur de grandes étendues.

Pour les travaux de rebouchage et réparation

Sur tous supports neufs ou rénovés : FIBAREX® et MUR EX®

Fibré et ponçable, FIBAREX® est un enduit en poudre polyvalent. Il permet de reboucher les trous et traiter les fissures, de réparer les angles cassés mais aussi de faire des ragréages localisés avec une finition lisse. Sa couleur extra blanche permet de le recouvrir par tous types de peintures dans un délai de 24 heures après application manuelle.



Pour gagner du temps sur les chantiers, vous pouvez également opter pour l’enduit MUR EX®. Cet enduit en poudre applicable manuellement permet de reboucher les trous de toutes tailles et de réparer une façade sans coffrage pour une mise en peinture rapide en moins de 24 h. Il se distingue par une dureté extrême et une très bonne adhérence sur tous supports.

Sur maçonnerie brute ou supports humides : TOUPRELITH®

L’enduit en poudre TOUPRELITH® a été conçu spécifiquement pour les réparations extérieures sur maçonnerie brute (ciment, béton, parpaings, briques, pierres). Facile à sculpter, il facilite les travaux de réparation sans coffrage. Il permet ainsi de reprendre les angles abîmés et appuis de fenêtres, ou de reconstituer une corniche. Compatible avec les supports humides, il offre une bonne résistance aux eaux de ruissellement.

Pour la rénovation de façade sur grandes surfaces, en application manuelle ou mécanisée

EGALISS® FAÇADE : enduit en poudre ou en pâte pour finition lisse

Idéal pour les opérations de ragréage et surfaçage, EGALISS® FAÇADE en poudre peut être appliqué manuellement ou avec une machine à projeter. Il vous garantit une excellente adhérence sur tous les types de supports. Très garnissant, il est particulièrement confortable à appliquer grâce à son temps d’utilisation de 6 heures. Il permet également un rebouchage localisé jusqu’à 4 mm.

Grâce à sa formule garnissant-lissant adaptée à une application manuelle ou airless, EGALISS® FAÇADE en pâte vous permet de gagner du temps d’enduisage sur vos chantiers de rénovation. En seulement deux passes, le support de votre façade est uniforme, avec une finition lisse de couleur blanc crème. Sa formule unique d’enduit « allégé » lui donne une très grande durabilité dans le temps grâce à une excellente résistance à la microfissuration.

GRANIREX® : enduit extérieur fibré pour finition lisse, brute ou frotassée

L’enduit GRANIREX® propose 3 niveaux de finition pour vous permettre de rénover des façades en respectant leur aspect d’origine. Vous pouvez lui donner un aspect texturé avec une finition brute ou frotassée, ou un aspect resserré avec une finition lisse. Son temps d’utilisation de 2 heures (en prise progressive) est particulièrement étudié pour le ragréage mural des façades, avec un temps de frotassage pouvant être compris entre 45 minutes à 3 heures. Il présente une excellente adhérence, même sur fonds bruts et humides, et offre de surcroît une très grande dureté de surface. Cet enduit convient par ailleurs au rebouchage des trous et fissures non structurales, et à la réparation sans coffrage sur supports bruts ou peints.

En complément de ces enduits extérieurs, TOUPRET propose des solutions spécialisées à appliquer avant enduisage pour traiter les fonds humides, les fissures non structurales, l’oxydation des fers à béton… Ces produits sont à découvrir sur le site de TOUPRET.

