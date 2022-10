Étude lumière et Bluevoûte Therm : la preuve par l’exemple

« Respecter la norme EN 17037, via l’apport d’une lumière naturelle de 300 lux sur 95 % de l’espace, et ce pendant 50 % du temps de travail. » Lors de la réflexion en amont de la construction des nouveaux bâtiments Tellier Brise-Soleil à Chemillé-en-Anjou (FR-49), les recommandations promues par la norme EN 17037 ont donc été suivies.

Il en a été de même pour la protection contre l’éblouissement et l’exposition à la lumière directe du soleil, autres critères de recommandations normatifs et complémentaires de ce texte. Les bâtiments Tellier Brise-Soleil, inaugurés en juin 2022, représentent aujourd’hui un très bon showroom et un lieu idéal de suivi qualité des produits du Groupe Adexsi dont Bluetek fait partie.

Des Bluevoûte Therm pour un éclairement naturel efficace et maîtrisé

Ce ne sont pas moins de 16 lanterneaux filants de type Bluevoûte Therm de chez Bluetek qui ont été posés en toiture. Voici leur dimensionnement :

9 unités Bluevoûte Therm corde 3 m X 5 m de longueur,

5 unités Bluevoûte Therm corde 3 X 8 m de longueur,

2 unités Bluevoûte Therm corde 3 X 25 m de longueur.

Ces voûtes à amélioration thermique sont équipées d’un polycarbonate épaisseur 16 mm intégrant la technologie Pearl Inside. Cette technologie permet l’apport d’une lumière naturelle maîtrisée, agréable et qui diminue l’effet de serre, ainsi qu’une performance thermique et acoustique. Ce remplissage apporte aussi une touche design par son effet cristallin.

La sécurité incendie, la ventilation et le rafraîchissement du bâtiment

Les lanterneaux Bluevoûte Therm sont dotés d’ouvrants Exuplus Elec. Ces modules pour le désenfumage naturel permettent, en cas d’incendie, d’assurer leur fonction de DENFC. Les ouvrants permettent aussi une ventilation du bâtiment de façon manuelle ou automatisée.



De plus, les ateliers bénéficient d’un Rafraîchissement d’Air par Evaporation (R.A.E.), c’est-à-dire d’un procédé adiabatique, avec diffusion par gaines textile.



Les salariés de l’usine Tellier Brise-Soleil disent être satisfaits de ce principe de diffusion en lumière naturelle, tout comme du confort d’été.

L’étude en lumière naturelle

Créé et mis à disposition par Bluetek sur son site web, l’outil de calcul lumière permet d’une façon simple et guidée d’obtenir un Facteur Lumière du Jour (F.L.J.) en adéquation avec la norme EN 17037.



L’outil web permet un calcul simple, avec en amont certaines questions comme, par exemple :

Le pourcentage d’autonomie en lumière naturelle souhaité et le nombre de lux.

Le type et dimensions précises du bâtiment.

Les options de performance (par exemple la technologie Pearl Inside pour la diminution du bruit de pluie).

En aval, l’outil permet une sélection des produits, une simulation et un récapitulatif des résultats.



Pour l’étude des bâtiments Tellier Brise-Soleil, le choix des produits s’est fait de façon à associer éclairage naturel zénithal en façade (bandeaux lumineux) et voûtes de grandes et petites longueurs en toiture. Ces dernières ont été réparties en toiture afin d’homogénéiser au mieux la diffusion de la lumière naturelle à l’intérieur des ateliers. Le pilotage dans sa globalité et la gestion de la lumière artificielle permet une rationalisation de l’équipement.

→ Tester l’outil lumière

Pour en savoir plus exit_to_app