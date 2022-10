VMZINC® présente sur BATIMAT ses dernières innovations

Attachée à laisser libre court à la créativité des architectes et des propriétaires en quête de solutions distinctives, VMZINC® propose la palette de couleurs la plus riche du marché. La nouvelle collection HOWLITE tire son nom de la pierre semi-précieuse Howlite, de couleur blanche ou crème, présentant un veinage noir ou gris, à laquelle on prête des vertus apaisantes et de stabilité émotionnelle.

La tonalité AZENGAR® est aujourd’hui complétée par 5 nouvelles couleurs claires exclusives :

Howlite laqué Sable blanc,

Howlite laqué Dune,

Howlite PIGMENTO ® Sable gris,

Sable gris, Howlite PIGMENTO ® Blanc glacier,

Blanc glacier, Howlite PIGMENTO® Blanc rivière.

Ces nouveaux aspects de surface se conjuguent aisément à d’autres matériaux pour offrir une enveloppe élégante et unique. Ils s’appuient sur les tendances et les besoins du marché en quête de couleurs sobres, lumineuses et intemporelles. Les couleurs sont apaisantes, vivantes, alliant le confort à la modernité, pour habiller tous les types de bâtiments de la couverture aux façades.

Howlite laqué Sable blanc Howlite laqué Dune Howlite PIGMENTO® Sable gris

Howlite PIGMENTO® Blanc glacier Howlite PIGMENTO® Blanc rivière AZENGAR®

L'évolution du clin de VMZINC®

Le Clin VMZINC® est un système de bardage rapporté, composé de panneaux à clin horizontaux posés sur une ossature en bois ou en métal. Il peut être utilisé en construction neuve ou en rénovation sur façade plane, pour tous les types de bâtiments pouvant aller jusqu’à 40 m de hauteur. La pose est simple et rapide grâce à un principe d’emboîtement aisé. La marque, soucieuse de faciliter la vie des professionnels, a perfectionné ce produit et présente une version optimisée sur Batimat.



Le nouveau Clin VMZINC® dispose de tous les avantages de la version originelle auxquels s’ajoutent des trous déjà pré-percés du profil Clin. Il est proposé avec des trous oblongs de 6*20 mm tous les 150 mm, ce qui permet de fixer le Clin VMZINC® à l’aide de vis à tête ronde plate, type SFS TW-S D12-A14-4,8x38 ou SFS SX3/15-D12-A14-5,5x30 pour ossature métallique (acier et alu).



Les avantages sont multiples :



Simplicité et rapidité de pose

Cette nouvelle version du clin réduit les opérations de perçage du profilé et maintient l’emboîtement par auto-calage.

Longévité et durabilité

La dilatation est directement gérée par les trous oblongs situés tout au long du profilé (tous les 150 mm). La longévité du clin est accrue par les caractéristiques naturelles du zinc matériau naturel, imputrescible et ininflammable.

Esthétique

Le pré-perçage limite le risque de déformation due à une mise en oeuvre parfois non-conforme, telle que la fixation du profil Clin VMZINC via des vis et non des clous. La planéité des profils est assurée par une dilatation via les trous oblongs.



Sept aspects de surface sont proposés :

Clin ANTHRA-ZINC,

Clin AZENGAR,

Clin PIGMENTO BLEU,

Clin PIGMENTO BRUN,

Clin PIGMENTON ROUGE,

Clin PIGMENTO VERT,

Clin QUARTZ-ZINC.

La gamme de produits AZENGAR® s'enrichit

Pionner dans le traitement des aspects de surface, VMZINC® propose des nuances toujours plus riches et diversifiées. Depuis 2014, son AZENGAR®, zinc « engravé » exclusif, séduit les architectes et maîtres d’ouvrages avec son aspect expressif et original.



Avec sa surface hétérogène, ponctuée d’aspérités plus claires qui accrochent différemment la lumière, AZENGAR® marque les ouvrages d’une touche d’intemporalité et de modernité.

Cette offre ouvre le champ des possibles, démultipliant les choix architecturaux pour la construction et la rénovation de bâtiments contemporains ou traditionnels.



Afin de répondre à une demande accrue des artisans, VMZINC® élargit son offre avec différents accessoires facilitant la mise en oeuvre en couverture de l’AZENGAR® :

Gouttière 1/2 ronde 33 sans pince AZENGAR ®

Gouttière carrée boudin de 14 AZENGAR ®

Équerre 1/2 ronde de 33 intérieure et extérieure sans pince AZENGAR ®

Naissance 1/2 ronde agrafable de 33 d100 AZENGAR ®

Talon symétrique de 33 AZENGAR ®

Coude à 90° de diamètre 80 et 100mm AZENGAR ®

Tuyau cylindrique soude bord à bord diamètre 80 ou 100 AZENGAR ®

Bagues autobloquantes de diamètre 80 et 100mm AZENGAR ®

Cuvette carrée de diamètre 80 et 100mm AZENGAR ®

Bande égout ventile + fixations AZENGAR ®

Faitage ventile double pente VMZ 941 AZENGAR®

Crédits Photos : VMZINC®

