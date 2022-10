Yutaki H et H Combi : la nouvelle gamme air/eau à liaisons hydrauliques Hitachi

Découvrez la nouvelle pompe à chaleur hydro-split par Hitachi Cooling & Heating ! La nouvelle PAC air/eau à liaisons hydrauliques est disponible de 11 à 16kW en version monophasée et triphasée pour le chauffage seul ou réversible, avec ou sans ECS.

Une gamme split hydraulique intégralement au R32

La nouvelle gamme de PAC air/eau Yutaki H & H Combi fonctionne via des liaisons hydrauliques, et entièrement au R32, pour une meilleure empreinte environnementale. Elle vient compléter l’offre initiale de PAC air/eau et la gamme Yutaki 2.0 à liaisons frigorifiques.

Disponibles de 11 à 16 kW, avec 4 tailles proposées, les modèles Yutaki H & H Combi disposent des meilleures technologies et affichent un classement énergétique A+++.



Grâce à son fonctionnement, le fluide frigorigène se situe au sein du groupe extérieur, ce qui lui permet d’être en conformité avec les exigences de l’EN378 qui visent à garantir la sécurité des occupants comme des professionnels. De plus, elle est idéale en rénovation et répond parfaitement aux besoins de remplacement de chaudières gaz ou fioul.

Une PAC plus silencieuse grâce à la technologie SILENT MAX

La réduction du niveau sonore a été un facteur hautement considéré lors des phases de développement et conception de cette nouvelle gamme, et ce dans le but de répondre aux attentes des consommateurs en termes de confort et de tranquillité. La technologie « Silent Max » et l’isolation renforcée du groupe extérieur par des mousses mélaminées hautes performances permettent d’apporter un meilleur confort acoustique.

Des performances maintenues même dans des conditions extrêmes

Le nouveau groupe extérieur Hydro-Split a été conçu pour bénéficier de performances élevées avec un COP de 4,7, de quoi apporter du confort en chauffage toute l’année, même avec des températures extrêmes.



Le compresseur conçu par Hitachi intègre des technologies exclusives « Constant Power » et « Constant Water », à l’origine de ces hautes performances. Elles garantissent un maintien du régime d’eau de 60°C jusqu’à -10°C extérieur et de 55°C, jusqu’à -20 °C extérieur (Constant Water) et conservent 100% de la puissance en thermodynamique jusqu’à A-7°/W55 (Constant Power).

Cette nouvelle gamme hydraulique offre également plusieurs possibilités : l’installation peut fournir uniquement du chauffage avec la Yutaki H, dans ce cas le groupe sera relié à l’unité intérieure murale, mais également fournir de l’Eau Chaude Sanitaire, grâce à la Yutaki H combi qui intègre un ballon de 220 litres.

De plus, les unités savent se faire discrètes : la Yutaki H Combi avec ECS dispose d’un design compact de seulement 600x600mm, ce qui représente l’un des encombrements les plus faibles du marché et permet aux unités de s’adapter aux contraintes d’espace des logements.

Une PAC toujours plus connectée

Les nouvelles Yutaki H et H Combi bénéficient de la dernière génération de contrôleur couleur Hitachi Cooling & Heating, récompensée par l'European Product Design Award en 2021.

Au-delà d’un design unique, ce contrôleur représente un concentré de technologie, conçu pour faciliter la vie du professionnel mais aussi du client final. Il intègre des assistants de configuration rendant le paramétrage facile tant pour l’installateur que le client final, mais aussi toutes les données de fonctionnement en temps réel présentées sous la forme d’un synoptique, pour une visualisation centralisée complète et rapide.

Le lancement de ces nouveaux modèles de PAC air/eau à liaisons hydrauliques représente pour Hitachi Cooling & Heating et ses clients une gamme de chauffage plus élargie, aux multiples options, avec des solutions toujours à faible impact environnemental et performantes pour relever tous les défis de demain. Cette nouvelle gamme Yutaki H & H Combi, 100% au R32, sera lancée au sein du réseau des Comptoirs Hitachi à partir d’Octobre 2022.

