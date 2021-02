Le leader européen Hörmann vient de développer un procédé d’impression numérique spécial permettant de reproduire fidèlement les motifs les plus divers sur ses portes de garage sectionnelles. Au programme de cette nouvelle surface lisse Duragrain résistante aux UV et aux rayures, un éventail de 24 motifs, allant des très contemporains béton et acier rouillé à diverses essences de bois telles que chêne blanc, bambou ou encore teck... De quoi assouvir toutes les envies de personnalisation avec sa façade et pour longtemps grâce au vernis ultra-protecteur recouvrant le motif.