Volets : la technologie solaire de Sothoferm se développe

Lancée en 2018, la technologie Lumis de Sothoferm permet de capter et emmagasiner l’énergie solaire. Une solution pratique pour la motorisation des volets battants et coulissants, et qui s’installe sans raccordement électrique, selon la marque de fermetures.

Expert des fermetures au sein du groupe Sothogam, Sothoferm met en avant sa technologie solaire. Elle s’appelle Lumis et a été développée en interne en 12 mois dans cette idée : transformer « les volets battants et coulissants en solutions modernes, autonomes et écoresponsables ».

Dans le détail, la technologie intègre des panneaux photovoltaïques et s’alimente grâce à l’énergie solaire. Au départ lancée en 2018, elle évolue au rythme des enjeux énergétiques et du développement des énergies renouvelables en France. L’industriel a donc investi dans un poste de montage optimisé et un robot manipulateur. Ce qui permet « d’améliorer les conditions de travail et réduire les efforts physiques de ses opérateurs ».

Une installation sans raccordement électrique

Lumis est compatible avec différents modèles de la marque Sothoferm, qu’ils soient battants (Océanos, Symeth, Thor et Mistral) et coulissants (Calliope, Artémis, Alate, Océanos, Léto, Céos, Thor et Mistral). Ces fermetures sont ainsi pilotables à distance, à l’aide d’une télécommande et d’un smartphone. La technologie solaire se veut également discrète et adaptable « à toutes les configurations architecturales ».

La technologie Lumis sur le volet battant Mistral - Source : Sothoferm

« Une batterie discrètement intégrée dans la traverse haute emmagasine l’énergie solaire pour assurer une autonomie allant jusqu’à 30 cycles, même en cas de faible ensoleillement », décrit Sothoferm.

Sothoferm souligne que l’installation de Lumis se fait sans raccordement électrique, donc sans travaux lourds. « Les volets intégrant la technologie Lumis sont livrés prêts à poser et ne nécessitent ni électricien ni maçon », indique le fabricant. De quoi faciliter le travail de l'installateur menuisier, car les réglages de hauteur, profondeur et largeur sont effectués en usine. Le professionnel a juste à fixer le tableau de la menuiserie sur le bâti.

En témoigne la vidéo d'une installation de la technologie Lumis, ci-dessous :



Virginie Kroun

Photo de Une : La technologie Lumis sur le volet battant Thor - Sothoferm