Fintecture lance sa solution Request to Pay afin de simplifier les paiements pour les entreprises

Fintecture, startup française spécialisée dans le paiement compte à compte, annonce le lancement d’une solution de “demande de paiement” (Request to Pay), afin de permettre aux entreprises de se faire payer immédiatement.

Une innovation à l’échelle européenne

Dernière innovation en date dans le secteur du paiement, l’outil “demande de paiement”, simplifie la collecte de paiements et la gestion des trésoreries des entreprises. Pour cela, il suffit à l’entreprise d’envoyer une demande à son client, par message par exemple. Une fois la demande acceptée, le virement est initié et le paiement est confirmé immédiatement. Les cas d’usage de la Demande de Paiement peuvent être multiples : demande d’acomptes ou collecte de paiements à distance, en boutique (QR Code), prise de commande par téléphone ou encore relances clients. Selon la BCE, le RTP pourrait représenter jusqu’à 23% des paiements en Europe d’ici 20231.



Fintecture propose à ses clients 3 façons simples et économiques de collecter leurs paiements à distance et en physique :

Par email : le marchand se connecte, remplit les champs requis puis valide l’envoi. Son client reçoit alors un mail automatique contenant un lien lui permettant de procéder au paiement directement depuis sa banque.

: le marchand se connecte, remplit les champs requis puis valide l’envoi. Son client reçoit alors un mail automatique contenant un lien lui permettant de procéder au paiement directement depuis sa banque. Par lien : une fois les informations relatives au paiement saisies (montant, référence et bénéficiaire), le marchand génère un lien de paiement qu’il peut insérer dans ses devis et factures ou envoyer directement à ses clients par messagerie instantanée.

: une fois les informations relatives au paiement saisies (montant, référence et bénéficiaire), le marchand génère un lien de paiement qu’il peut insérer dans ses devis et factures ou envoyer directement à ses clients par messagerie instantanée. Par QR code : pour les entreprises réalisant une partie de leur activité en physique, il est possible de générer un QR code, scannable par leurs clients. Ces derniers peuvent ensuite payer directement depuis l’application mobile de leur banque.

Quelle que soit la méthode choisie, le statut du paiement est mis à jour en temps réel. Il est ainsi possible de suivre les règlements exécutés et en attente.

Des bénéfices concrets pour les entreprises :

Un paiement immédiat, irrévocable et sécurisé

Économique pour les marchands et gratuit pour leurs clients.

Un suivi des règlements en temps réel

Plus besoin de passer par une e-boutique pour finaliser ou compléter une commande

“Le request to pay est une grande révolution dans le paysage des paiements. Les entreprises rencontrent encore beaucoup de difficultés à se faire payer et à réconcilier leurs règlements. Le RTP s’impose donc comme une alternative simple, sécurisée et économique aux solutions de paiement traditionnelles. À travers le lancement de notre solution, nous simplifions le paiement pour en faire un levier de croissance pour les entreprises. Notre objectif est d’atteindre les 20% de volumes de paiements traités par Demande de Paiement d’ici la fin de l’année. », déclare Faysal Oudmine, CEO et co-fondateur de Fintecture.



« En tant que petite entreprise, nous étions à la recherche d’une solution de collecte de paiement rapide et peu coûteuse, permettant à nos clients de régler leurs achats immédiatement à distance ou en magasin. Grâce aux trois modes de paiement proposés par Fintecture, nous nous assurons un règlement rapide de la part de nos clients. Cela nous a également permis de gagner un temps considérable dans la gestion et le suivi de notre trésorerie. » indique Emmanuel Colombelles, Président de GreenMotorShop.



1 Chiffres BCE 2020