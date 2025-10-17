Pour obtenir une information de la part de la marque « Fintecture », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Des transactions sans intermédiaire pour réduire vos frais. Une expérience fluide pour augmenter votre taux de conversion. Pas de données sensibles collectées pour une sécurité absolue.



NOTRE SOLUTION EN PRATIQUE : Vous gagnez au change

40 % moins cher en moyenne

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : notre technologie supprime les intermédiaires et fait baisser les coûts par rapport aux modes de paiement traditionnels.

15 % de ventes en plus

Contournez les plafonds des CB et finissez-en avec les rejets illégitimes. Résultat, moins de paniers abandonnés et plus de chiffre d’affaires.

Les fonds directement sur votre compte

Recevez les fonds directement sur votre compte bancaire et en intégralité entre 10 secondes et 24h ouvrables.



Passez au paiement sans contrainte.



Notre technologie Open-Banking connecte automatiquement les banques entre elles. Vous êtes enfin libre de vendre sans contrainte.



Cette solution vous permet de recevoir les paiements de vos clients en un temps record, et de contourner entre autre les petits plafonds des cartes bancaires.