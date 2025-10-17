ConnexionS'abonner
Fermer
Fintecture - Batiweb

Fintecture

5 Avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT MANDE
France
Site web de la marque

Des transactions sans intermédiaire pour réduire vos frais. Une expérience fluide pour augmenter votre taux de conversion. Pas de données sensibles collectées pour une sécurité absolue.

NOTRE SOLUTION EN PRATIQUE : Vous gagnez au change

  • 40 % moins cher en moyenne

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : notre technologie supprime les intermédiaires et fait baisser les coûts par rapport aux modes de paiement traditionnels.

  • 15 % de ventes en plus

Contournez les plafonds des CB et finissez-en avec les rejets illégitimes. Résultat, moins de paniers abandonnés et plus de chiffre d’affaires.

  • Les fonds directement sur votre compte

Recevez les fonds directement sur votre compte bancaire et en intégralité entre 10 secondes et 24h ouvrables.

Passez au paiement sans contrainte.

Notre technologie Open-Banking connecte automatiquement les banques entre elles. Vous êtes enfin libre de vendre sans contrainte.

Cette solution vous permet de recevoir les paiements de vos clients en un temps record, et de contourner entre autre les petits plafonds des cartes bancaires.

 

 

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.