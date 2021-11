Compacte, silencieuse et performante, la console Perfera FVXM-A est conçue comme l’alliance entre le design et la performance pour obtenir la solution idéale de conditionnement de l’air.

Un design moderne, fonctionnel et technologique

Grâce à son design épuré et contemporain, elle s’insère dans tous les intérieurs, en installation encastrable ou standard. Sa compacité (600 x 750 x 238 mm) et ses lignes arrondies allient modernité et discrétion pour une intégration réussie dans toutes les pièces.



La console Perfera est dotée d’outils technologiques fonctionnels qui permettent d’améliorer le confort de l’habitat :

« L’oeil Daikin » indique des conditions d’utilisation. Il change de couleur selon le mode de fonctionnement et peut être atténué ou désactivé selon les préférences de l’utilisateur.

Le soufflage double flux et la large admission d’air permettent à l’unité Perfera d’atteindre une efficacité élevée. Le large volet positionné sur la partie supérieure de l’unité offre une diffusion optimale de l’air chaud ou froid.

En combinaison avec la gamme Optimised Heating, la console Perfera FVXM-A assure un confort agréable et optimisé en chauffage jusqu’à -25°C de température extérieure.

Des économies d'énergie

L'unité Perfera propose une efficacité énergétique encore plus importante que les modèles précédents. Cette unité bénéficie de performances énergétiques saisonnières en froid (SEER) et en chaud (SCOP) atteignant une valeur respective jusqu’à 8,55 et 4,70. La console Perfera FVXM-A permet de réaliser des économies d’énergie : jusqu’à A+++ en froid et A++ en chaud en monosplit.



3 technologies avancées et exclusives :

Le Heat Boost : Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de l’ intérieur au démarrage du système. Elle permet d’atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu’un système de pompe à chaleur air/air classique.*(* Disponible en version monosplit uniquement)

Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de l’ intérieur au démarrage du système. Elle permet d’atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu’un système de pompe à chaleur air/air classique.*(* Disponible en version monosplit uniquement) Le Floor warming : Cette fonctionnalité optimise la convection en diffusant le flux d’air par le bas de l’unité pour une meilleure répartition de la chaleur dans toute la pièce.

Cette fonctionnalité optimise la convection en diffusant le flux d’air par le bas de l’unité pour une meilleure répartition de la chaleur dans toute la pièce. Le Heat Plus : En abaissant le débit d’air et en augmentant la température de soufflage, cette fonctionnalité simule l’effet radiant d’un radiateur et apporte une sensation de chaleur douce et silencieuse durant 30 minutes. Les réglages précédents sont ensuite réactivés.

Confort et silence de fonctionnement

Grâce à sa technologie, la console Perfera FVXM-A assure un soufflage double flux pour une distribution d’air chaud homogène. Lorsque l’unité Perfera fonctionne en mode chauffage la température est distribuée dans toute la pièce, garantissant ainsi un confort optimal. Ce fonctionnement s’active via la télécommande IR.



La console Perfera FVXM-A assure un fonctionnement silencieux, à partir de 19 dB(A).

Technologies de pilotage

La télécommande infrarouge permet de gérer la console Perfera et d’optimiser ses performances. Avec l’interface intuitive, la régulation du climat intérieur est aisée. Le design moderne et léger est parfaitement assorti à celui de l’unité.



Compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa, pour un pilotage par la voix de votre unité intérieure.



Grâce à l’application Daikin Residential Controller, il est possible de piloter l’unité depuis un smartphone, où que l’on soit, 24H/24 et 7J/7.

