Fintecture s’engage auprès des TPE/PME en leur permettant de collecter jusqu’à 1000 € de paiement par mois sans le moindre coût.

Fintecture, leader des paiements par virement immédiat, annonce la gratuité totale des premiers 1000 € collectés chaque mois à travers ses solutions de paiements.

Un engagement aux côtés des commerçants, sans conditions et sans limite dans le temps

Aujourd'hui, les commerces sont confrontés à de nombreuses contraintes lorsqu’il s’agit de collecter des paiements. Que ce soit en matière de coûts, de plafonds ou d’équipements, ils sont souvent mal servis, la plupart ne disposant même pas de solutions de collecte pour leurs paiements à distance ou en physique. En effet, les frais et les limites liés aux paiements par carte peuvent souvent être dissuasifs. De plus, dans l’industrie du paiement, ce sont les petites entreprises qui payent les frais les plus élevés.



Fintecture a souhaité apporter son soutien aux TPE-PME, indépendants, artisans et entrepreneurs, tous secteurs confondus, en leur proposant :

La collecte les premiers 1 000 € de paiements mensuels gratuitement

Sans conditions et sans limite de durée

Les entreprises paieront seulement une fois que le montant de leurs encaissements dépassera les 1 000 € par mois.

Au-delà, elles bénéficieront d’une tarification en moyenne 40 % moins chère que chez les autres fournisseurs de paiement.

“Cette démarche intervient dans un contexte de reprise compliquée pour beaucoup de TPE-PME, qui font face à une flambée des prix des matières premières, une pénurie de main-d’œuvre et des trésoreries serrées. Nous avons souhaité appuyer notre engagement avec une solution efficace et pérenne et un modèle économique juste et solidaire.”, déclare Faysal Oudmine, CEO et co-fondateur de Fintecture.



Voici une vidéo de Faysal, détaillant cette nouvelle politique :