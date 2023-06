Formations étanchéité et couverture des toitures - BMI Academy

Pour les artisans et les entreprises, rester à la pointe de ces évolutions n'est pas toujours facile. Cependant, certains acteurs se démarquent en adoptant une approche proactive, à l'instar de nos deux invités.

Éric Zimmer, Responsable de la Satisfaction Client et de la BMI Academy chez BMI France, ainsi que Boris Deschoemaker, Conducteur de Travaux pour les établissements Deschoemaker, basés dans le Nord de la France prennent la parole sur les formations en couverture et étanchéité, et les avantages qu'elles offrent aux professionnels du secteur du batiment et de la construction.



Éric Zimmer présente les activités du groupe BMI et explique pourquoi ils ont choisi d'investir dans la filière de la formation en lançant leur propre BMI Academy. Sont abordés également dans ce podcast les défis spécifiques aux métiers de l'étanchéité et de la couverture, tels que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et des avantages uniques que propose la BMI Academy par rapport à d'autres acteurs sur le marché.



Focus sur la BMI Academy : les modules proposés, les modalités d'inscription et les parcours de formation. Egalement des informations sur les aides financières disponibles pour soutenir les artisans dans leur démarche de formation.



Boris partage son expérience en tant que participant à une formation de perfectionnement en sarking (isolation de toiture par l'extérieur). Il explique les raisons qui ont motivé son choix de se former avec la BMI Academy, les connaissances qu'il a acquises et les bénéfices immédiats qu'il a pu constater dans ses projets.



