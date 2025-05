MANTION étoffe sa gamme SAF® pour portes d’intérieur

MANTION®, créateur et fabricant de systèmes coulissants depuis 1920, étoffe sa gamme SAF®-EVOLUTION pour portes intérieures.

La gamme emblématique SAF® est une solution innovante spécialement conçue pour répondre aux besoins des consommateurs en matière d’aménagement intérieur. Elle permet l’optimisation de vos espaces avec des séparations coulissantes.

Pouvant se poser au mur ou au plafond, la gamme est polyvalente pour s’adapter plus facilement à un plus grand nombre de configurations.

C’est un système coulissant pour des portes en bois, simple à installer qui se décline selon le poids de la porte, entre 10 et 120 kg :

SAF 20 : 20 kg

SAF 60 : 60 kg

SAF 80 : 80 kg

SAF 120 : 120 kg

Les systèmes coulissants SAF®-Évolution sont fabriqués en France, ils disposent d’une garantie de 25 ans et respectent les normes EN 1527 2019.

Cette gamme SAF s'étoffe désormais avec trois nouveaux systèmes coulissants haut de gamme, chacun offrant des caractéristiques uniques pour une expérience utilisateur optimale.

→ SAF-BOIS : L'élégance du bois

Le système coulissant SAF-BOIS est idéal pour les portes de séparation d'intérieur allant jusqu'à 60 kg. Avec son bandeau en MDF et sa tapée en MDF revêtus blanc, prêt à peindre, il offre une grande esthétique.

→ SAF-BLACK : La modernité du noir

Le système coulissant SAF-BLACK, avec son bandeau en aluminium peint en noir, est conçu pour les portes de séparation d'intérieur ou placards allant de 20 à 60 kg. Il se pose en applique mural et est équipé de deux amortisseurs de nouvelle génération, assurant une ouverture et une fermeture tout en douceur et en silence.

→ SAF-200 : La robustesse pour les portes lourdes

Le système coulissant SAF-200 est parfait pour les portes jusqu'à 200 kg. Il se distingue par sa simplicité, sa fiabilité et sa rapidité de pose. Ses montures montées sur roulements à billes et ses amortisseurs de nouvelle génération garantissent un fonctionnement silencieux. Deux options de montage sont disponibles : fixation sur chant ou fixation avec profil encastré pour un jeu minimum rail/porte de 7 mm. Les armatures des montures en inox assurent une résistance à la corrosion sur le long terme.

Cette dernière, la SAF-200, apporte sur le marché une véritable innovation technique par son amortisseur pour portes intérieures lourdes.

→ SAF-EVOLUTION : Système coulissant droit pour portes en bois jusqu'à 120 kg

→ SAF-SLIM : Système coulissant droit pour portes en bois jusqu'à 80 kg