Consommateurs et entreprises ont désormais l’embarras du choix lorsqu’ils doivent sélectionner un prestataire de service. Il est donc primordial, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, de vous démarquer non seulement par la qualité de vos prestations, mais également par celle de votre service client. En offrant à vos clients et prospects des expériences de qualité, vous garantissez qu’ils soient satisfaits, fidèles, et prêts à vous recommander.

Pour y parvenir, l’utilisation d’un système de géolocalisation de véhicules peut être un atout très précieux. Grâce aux nombreuses fonctionnalités d’un système comme Quartix, vous pouvez atteindre un service client d’exception qui vous aidera à acquérir et fidéliser des clients sur le long terme. Une approche gagnante à l’heure où l’acquisition de nouveaux clients est de plus en plus coûteuse et difficile.

Parmi les fonctionnalités phares de la géolocalisation de véhicules, le suivi en temps réel vous permet par exemple de communiquer des informations précises à vos clients sur l’heure d’arrivée d’un ouvrier ou de les prévenir d’un éventuel retard. Une bonne manière de vous montrer attentif à vos clients.



L’intégration des données de trafic vous aide à organiser vos itinéraires de manière efficace afin de répondre plus rapidement à des demandes urgentes, ou à choisir un autre itinéraire afin d’éviter les embouteillages et donc les retards. Là aussi, vous gagnez du temps, vous augmentez votre réactivité, et vous réduisez au maximum le temps d’attente de vos clients.



Avec la géolocalisation de véhicules, vous gagnez aussi du temps sur vos tâches administratives, grâce à des fonctionnalités comme les feuilles de temps, et de l’argent, grâce entre autre à l’éco-conduite et à la carte carburant. Plus de temps et plus d’argent, c’est plus de ressources à consacrer au service client.

“Le système Quartix nous a apporté la précision, la réactivité et l’organisation nécessaires qui nous permettent de booster nos performances et d’offrir à nos clients des prestations exceptionnelles.” - Laura Maubrey, Responsable du Parc Automobile, Up Sell



Pour découvrir de nombreuses autres façons dont la géolocalisation de véhicules peut vous aider à offrir un service hors pair à vos clients et prospects, téléchargez dès à présent le guide Quartix : Fournir un service client d’exception grâce aux avantages de la géolocalisation de véhicules.

Vous y trouverez de nombreuses astuces qui vous permettront de réaliser tout ce que la géolocalisation de véhicules peut faire pour votre entreprise.



