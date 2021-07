Gamme Santé KNAUF CEILING SOLUTIONS : une offre de plafonds complète qui couvre tous les risques sanitaires du milieu médical

En unissant les savoir-faire d’AMF et d’ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS, deux fabricants de plafonds renommés à l’échelle mondiale, la marque KNAUF CEILING SOLUTIONS propose l’offre la plus large du marché. La gamme Santé illustre cette force, en neuf comme en rénovation.

Composée de six solutions (ARMSTRONG SANIGUARD, ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC OP, ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC, ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN, ARMSTRONG METAL BIOGUARD PLAIN et AMF THERMATEX® Aquatec Hygena), elle permet de couvrir tous les risques liés à la sécurité sanitaire des établissements médicaux et d’accueil de personnes âgées ou à mobilité réduite, en conformité avec la norme NF S90-351:2013.



L’hygiène, la biocontamination et le confort figurent parmi les priorités de ces environnements fortement sollicités, et d’autant plus ces derniers mois avec la crise sanitaire. Complète, la gamme KNAUF CEILING SOLUTIONS constitue un véritable atout dans le cadre du programme de rénovation des équipements de santé pour lequel le gouvernement s’est engagé à travers notamment le plan France Relance. Elle permet aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage de se tourner vers un unique fabricant pour l’ensemble des plafonds d’un bâtiment à réhabiliter.

Zoom sur AMF THERMATEX® Aquatec Hygena : la solution 3 en 1

Le plafond en fibre minérale AMF THERMATEX® Aquatec Hygena est le seul à conjuguer :

résistance à l’humidité (RH) à 100 %,

absorption acoustique de 0,95 αw,

nettoyabilité au jet haute pression.

Une solution 3 en 1 idéale pour les pièces à forte hygrométrie telles que les salles de bain d’EHPAD, les vestiaires et douches du personnel soignant... Traitée pour être hydrophobe, elle conserve dans le temps ses propriétés d’origine et sa stabilité. Elle convient également aux laboratoires, aux salles de traitement, aux unités de soins intensifs... Les patients, résidents et personnels bénéficient d’un cocon sain et empli de quiétude où les bruits sont estompés. Les équipes de nettoyage peuvent avec efficacité et rapidité laver les espaces. Un critère important avec les réductions d’effectifs dans le milieu hospitalier.



AMF THERMATEX® Aquatec Hygena a été testé par des laboratoires externes et respecte les trois points de la norme NF S90-351:2013 :

certification ISO 3 (ISO 5 maximum pour la norme). Ses faibles émissions de COV lui permettent d’être Classe A. Il participe à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur en accord avec les exigences des labels HQE, LEED, BREAM...,

, soit moins de 5 minutes pour atteindre 90 % de dépollution d’une pièce, classe de propreté microbiologique M1 répondant aux critères de la zone 4. Elle garantit une résistance à la prolifération des bactéries.

Crédit photo : KNAUF CEILING SOLUTIONS - photographe Pia Torelli