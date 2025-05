Salaire BTP : focus sur le métier de peintre

Le peintre en bâtiment protège, décore et rénove murs et plafonds. Il assure des finitions soignées en neuf comme en rénovation, pour un rendu durable.

Le métier de Peintre : un spécialiste des finitions et de la décoration

→ Missions principales :

Préparer les surfaces (nettoyage, ponçage, application d’enduits et de sous-couches).

Appliquer la peinture, les vernis ou les revêtement décoratifs (papier peint, stucco, résine).

Assurer la protection et l’isolation des murs.

Travailler sur des chantiers de construction, de rénovation ou de décoration.

Respecter les normes de sécurité et environnementales.

Avec l’expérience, un peintre peut se spécialiser en peinture intérieure, extérieure, en ravalement de façades ou en finitions haut de gamme.

Quelle formation pour devenir peintre ?

L’accès au métier de peintre passe par plusieurs formations spécialisées :

Formation Durée Description CAP peintre applicateur de revêtement 2 ans Formation de base pour exercer BAC PRO aménagement et finition du bâtiment 3 ans Compétences avancées en décoration et rénovation BP peinture revêtement 2 ans (après le CAP) Spécialisation pour des chantiers complexes BTS finition, aménagement des bâtiments 2 ans (après le BAC PRO) Accès aux postes d'encadrement Certifications spécifiques Variable Techniques avancées (enduits, ITE, effets décoratifs)

Analyse des salaires : combien gagne un peintre ?

Le salaire d'un peintre varie en fonction de l'expérience, de la région et des compétences maîtrisées.

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 €

→ À lire aussi : notre article sur les salaires dans le BTP en 2025

La localisation a également un impact sur les rémunérations :

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 €

Perspectives d’évolution et hausses de salaire

Avec l’expérience et des compétences supplémentaires, un peintre peut viser des postes mieux rémunérés :

Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe en peinture Entre 3 200 et 4 800 € Conducteur de travaux en finitions Entre 4 000 et 5 500 € Peintre indépendant Jusqu'à 6 000 € et plus

Le métier de peintre offre de belles perspectives d’emploi et d'évolution. La demande est forte, notamment dans la rénovation et la décoration. Grâce à l’expérience et à la spécialisation, un peintre peut voir son salaire augmenter rapidement et accéder à des postes à responsabilités, voire créer sa propre entreprise.

→ Découvrez tous les salaires du BTP dans notre dossier spécial

Par Camille Decambu

Photo à la une : Adobe Stock