En plus de 150 ans, Geberit a développé une expertise remarquable dans la technologie sanitaire. Au sein de ses locaux de Rapperswil-Jona (Suisse), le département R&D Geberit explore les sujets tels que la mécanique des fluides, l’ergonomie, l’acoustique, le travail sur les matériaux, l’hygiène, l’électronique… pour proposer des solutions d’équipements pérennes qui allient plaisir et confort d’utilisation.

Au cours des 40 dernières années, le groupe Geberit s’est énormément investi sur le développement de la technologie des WC lavants. Geberit a ainsi établi de nouveaux standards en matière de fonctionnalité, d’hygiène et de durabilité.



Résultat de ce savoir-faire : la conception de WC lavants Geberit AquaClean, véritables condensés de technologie innovante et brevetée. Ils sont développés dans le laboratoire sanitaire Geberit et font l’objet de tests internes destinés à évaluer l’efficacité de toutes les fonctionnalités.

GEBERIT DUOFRESH : le nouveau module intelligent

Efficace

Plaque de déclenchement

Geberit Sigma20 équipée du module

DuoFresh avec lumière d’orientation Les mauvaises odeurs dans les toilettes sont un problème universel et les moyens traditionnels pour s’en débarrasser (désodorisants chimiques, encens, fenêtre ouverte…) ne sont pas satisfaisants à long terme. Le nouveau module Geberit DuoFresh apporte une nouvelle fraîcheur dans la salle de bains ou dans l’espace toilette sans aucun effet secondaire. Il élimine les odeurs désagréables, en les filtrant à la source.



Le principe : les odeurs désagréables sont extraites directement dans la cuvette, purifiées à l’aide d’un filtre alvéolé en céramique situé derrière la plaque de déclenchement. L’air assaini est alors renvoyé dans la pièce.

Les mauvaises odeurs étant neutralisées à la source, elles ne peuvent pas se répandre dans la salle de bains ou le coin toilette. Les paramètres du module DuoFresh (débit de filtration, détection de présence, temps de fonctionnement, intensité de la lumière d’orientation) sont réglables à partir de l’application smartphone « Geberit Home ».

Presque silencieux...

Le fonctionnement quasi silencieux du module Geberit DuoFresh ne doit rien au hasard et est le fruit d’une acoustique ingénieuse. Geberit dispose en effet de ses propres laboratoires spécialisés en acoustique et investit dans la recherche pour une meilleure insonorisation depuis plusieurs décennies. Achevé en 1997, le Laboratoire de Technologies en Construction et en Acoustique situé à Rapperswil-Jona (Suisse) est unique en son genre. Il dispose d’un complexe de cinq étages qui est acoustiquement isolé du monde extérieur. Les physiciens, experts en simulation, animent le laboratoire acoustique le plus exclusif du secteur des équipements sanitaires.

Pratiquement invisible...

Derrière le mur également, une technologie de pointe…



Le module Geberit DuoFresh fonctionne indépendamment des systèmes de ventilation existants. Il peut être facilement installé sur un réservoir encastré Geberit Sigma 8 ou 12 cm avec les plaques de déclenchement de la gamme Geberit Sigma, Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 et Sigma50.



Il est compatible avec le tout nouveau WC lavant Geberit AquaClean Sela.

...Pour une installation simple et bien pensée

Bâti-support Geberi Duofix Sigma 12 cm

avec WC lavant AquaClean Sela À l’exception du transformateur, tous les composants sont montés par le biais de la trappe de visite du réservoir. Conformément aux réglementations en vigueur, le transformateur est placé ailleurs – par exemple dans un boîtier électrique étanche situé derrière la cuvette de WC. Seule condition préalable : un raccordement électrique de 230 V.



Des réglages à la carte grâce à un capteur intelligent



Pilotées par un capteur de proximité intégré dans la version automatique, l’aspiration peut être activée et désactivée par détection de présence. Par exemple, chaque fois qu’une personne s’approche des WC, le capteur détecte la présence et active automatiquement l’unité d’extraction des odeurs.

Une eau pure et bleue



La technologie DuoFresh offre également la fonction supplémentaire suivante : l’insert pour sticks de nettoyage eau bleue qui confère une couleur et un parfum agréables à l’eau de rinçage tout en la désinfectant (l’option insert stick de nettoyage eau bleue peut être commandée seule, sans la fonction de filtration DuoFresh. Elle demeure aussi facilement accessible derrière la plaque de commande).

Geberit AquaClean Sela avec plaque de déclenchement Sigma30 équipée

du module DuoFresh dans une salle de bains collection Geberit ONE

Et plus encore... La lumière d'orientation LED pour un confort accru

Plaque de déclenchement Geberit

Sigma20 avec module DuoFresh

et LED d’orientation. Le module Geberit DuoFresh (version automatique) inclut une lumière d’orientation. Il s’agit d’un éclairage LED très doux blanc. Cette lumière s’allume automatiquement lorsque l’on s’approche du WC. Située sous la plaque de déclenchement, elle fournit un éclairage tamisé et non agressif pendant la nuit. Elle permet ainsi de s’orienter sans difficulté.



Rien n’est le fruit du hasard chez Geberit qui s’est appuyé sur des données scientifiques pour le réglage de la lumière d’orientation.

Geberit fut le premier fabricant à introduire la technologie de lumière à LED dans l’univers sanitaire, notamment avec la plaque de déclenchement Sigma80 équipée d’un détecteur de présence infrarouge permettant de déclencher la chasse d’eau sans aucun contact manuel.



Geberit a poussé ses études plus loin avec la lumière d’orientation afin de préserver au mieux la qualité de nos nuits. Nous l’avons tous déjà vécu : une envie pressante nous réveille en pleine nuit et il nous faut aller aux toilettes. Une source lumineuse de faible intensité nous aidera à rejoindre les WC dans la pénombre, car malgré ce réveil nocturne, notre corps reste en état de demisommeil grâce à la présence de mélatonine dans notre sang. Cette hormone du sommeil permet à notre corps d’entrer presque automatiquement en mode sommeil pendant la nuit. Notre sommeil est précieux.



Les recommandations suivantes permettent de se rendormir plus rapidement après le passage nocturne aux toilettes :

une lumière trop vive peut perturber notre horloge biologique et réduire la production de mélatonine. Il est préférable de ne pas allumer la lumière pour aller aux toilettes la nuit ou d’utiliser si possible un éclairage avec fonction veilleuse ou atténuation.

il convient d’éviter les éclairages à forte composante de lumière bleue. Cette dernière perturbe en effet la production de mélatonine, nécessaire afin de se rendormir rapidement. Son absence signale en effet à notre corps que la nuit est finie !

dans la salle de bains, il est préférable de miser sur des lampes d’orientation avec capteurs de mouvement, qui aident à trouver les toilettes dès que l’on entre dans la pièce. Ce type de lampe se distingue généralement par une faible intensité lumineuse et éclaire uniquement l’endroit recherché – ici les WC !

Insertion du filtre alvéolé céramique et stick de nettoyage eau bleue

sur module DuoFresh avec plaque de déclenchement Geberit Sigma30

Le module Geberit DuoFresh est compatible avec le dernier né des WC lavants Geberit AquaClean, le nouveau WC lavant Geberit AquaClean Sela. Entièrement repensé autour d’un concentré d’innovations offrant un confort accru, il demeure cependant d’un usage extrêmement simple et intuitif. Ce WC lavant Geberit AquaClean Sela dispose notamment de la technologie de rinçage TurboFlush très silencieuse et particulièrement efficace (cuvette de WC sans bride facile à nettoyer), d’un programme de détartrage automatique et de la technologie de douchette WhirlSpray brevetée, qui garantit un nettoyage très précis, minutieux et bienfaisant.

Une ergonomie pensée... jusque dans les moindres détails

Les produits dont l’utilisation nécessitent la consultation de manuels volumineux et les technologies complexes à manipuler sont autant de sources de désagrément, de frustration et de stress. C’est pourquoi Geberit s’attache à développer des solutions simples à utiliser et fiables avec une ergonomie intelligente.



Le module DuoFresh bénéficie ainsi de la technologie connectée qui permet de régler et personnaliser à la carte l’aspiration des odeurs. Cette application permet également de régler la lumière d’orientation (durée et intensité). « Geberit Home » est disponible sur Apple Store ou Google Play. Celle-ci permet également de déterminer, entre autre, l’intensité d’aspiration que l’on souhaite ou d’obtenir une information relative au remplacement du filtre alvéolé céramique.

WC lavant Geberit AquaClean Sela avec plaque de déclenchement

Sigma50 équipée du module DuoFresh