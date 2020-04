Guide d’achat : choisir son système de géolocalisation de véhicules

La géolocalisation de véhicules peut s’avérer être un excellent outil pour améliorer la productivité de votre entreprise. Mais comment choisir le bon système de géolocalisation ? La bonne solution ne se contente pas seulement de vous informer de l’emplacement de vos véhicules ; elle fournit également des informations pertinentes vous aidant à optimiser vos activités.

Les éléments ci-dessous vous aideront à choisir un système de géolocalisation fiable et efficace, doté des fonctionnalités les plus utiles et les plus pertinentes.

Quelles sont les fonctionnalités qui vont me permettre d’améliorer ma productivité et de réduire mes coûts d’exploitation ?

Feuilles de temps des conducteurs avec heures d’arrivée et de départ

Alertes automatiques lors d’arrivées tardives et de départs anticipés

APIs permettant d’intégrer les données à vos propres systèmes

“ Grâce à la géolocalisation de véhicules, nous avons arrêté d’utiliser des feuilles de temps. Nos employés n’ont plus à s’occuper de ces formalités administratives ; nous calculons le temps passé sur site ainsi que leurs salaires à partir des rapports journaliers. Le système nous permet de faire de vraies économies ” - Pauline Brett, Chef de bureau, Ellenby Construction

Lire d’autres témoignages

Quelles sont les fonctionnalités qui peuvent me permettre d’améliorer l'efficacité et de réduire les dépenses de mon entreprise ?

Tableaux de bord d’utilisation

Rappels de maintenance

Rappels d’assurance

Possibilité d’afficher les véhicules les plus proches d’un emplacement donné

Quelles sont les fonctionnalités qui peuvent aider mes conducteurs et améliorer leur sécurité ?

Classements aidant à mettre en place un système d’incitation

Scores de style de conduite

Capacité des conducteurs à visualiser leurs progrès personnels

Registre des heures de travail et des temps de trajet

Pour en savoir plus et télécharger le guide d'achat complet "Choisir son système de géolocalisation de véhicules" expliquant ce que vous pouvez attendre d'un système de géolocalisation de véhicules, comment choisir le vôtre, et les fonctionnalités les plus importantes, rendez-vous sur le site de Quartix



Quartix est avec vous durant cette période si particulière et vous offre 3 mois gratuits pour tout nouveau contrat sur son système de géolocalisation de véhicules. Les frais de mise en service sont également offerts, ce qui implique que 0€ sont à débourser au cours du premier trimestre d’abonnement !

Pour en savoir plus exit_to_app