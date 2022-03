Hellio contribue à décarboner une copropriété de Rosny-Sous-Bois grâce à 3 gestes de travaux de rénovation énergétique

Hellio et sa société partenaire ERTI ont aidé une résidence des années 70 à Rosny-sous-Bois (93) à bénéficier d’importants gains énergétiques grâce à un accompagnement clés en main pour réaliser les travaux les plus adaptés à sa situation. À l’issue d’un audit, les opérations de rénovation de calorifugeage et d’isolation des planchers bas et de points singuliers ont été retenues, pour un gain énergétique potentiel de 8 %.

L’expertise de Hellio dans les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) a achevé de convaincre le conseil syndical avec un devis établi à 0 € de reste à charge, sur un coût total de près de 40 000 € pour ces travaux.

Un audit convaincant et pertinent pour déterminer les travaux prioritaires

Lorsque les membres du conseil syndical d’une copropriété située à Rosny-Sous- Bois, en Seine-Saint-Denis (93), décident de procéder à un audit énergétique, ils sont conscients du besoin de rehausser l’indice de performance de leur résidence vieillissante. Sensibles à la réduction de leur impact environnemental, et désireux de limiter leurs consommations d’énergie, ils s’intéressent à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Cependant, ils manifestent le besoin d’être accompagnés, dans le choix des opérations à privilégier mais aussi dans leur financement.



De plus, alertés de la fin imminente de la prise en charge de la totalité des dépenses d’isolation des planchers bas (cf. encadré), ils souhaitent ne pas manquer l’opportunité de mieux rénover leur copropriété à moindre coût.



À l’issue de l’audit énergétique réalisé par Hellio de cette résidence de 1974, composée de plus de 150 logements répartis en deux bâtiments, plusieurs opérations prioritaires se distinguent clairement. Ainsi, l’isolation des planchers bas, des points singuliers et le calorifugeage du réseau d’eau chaude (avec ses 600 m de tuyaux) sont rapidement privilégiés au regard de l’estimation du gain énergétique.

« Hellio nous a permis, à l’issue d’un audit, de retenir les travaux les plus adaptés à notre situation, à savoir l’isolation des planchers bas et le calorifugeage de notre réseau d’eau chaude », explique Jean-Pierre, président du conseil syndical de la résidence.

Détails techniques des 3 gestes de travaux réalisés

L’isolation des planchers bas (ou sous-planchers) permet de limiter les déperditions de chaleur par le sol de la résidence (caves, garages, parties communes), qui peuvent être importantes, et de profiter d’économies durables. Elle peut se faire de deux manières : par la pose de plaques de laine fixées à l’aide de chevilles, parfaites pour les surfaces régulières, ou par projection de laine minérale (flocage) adaptées aux plafonds présentant des irrégularités et/ou des réseaux et canalisations d’eau, gaz, électricité, assainissement, etc.

Le calorifugeage consiste à isoler des réseaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage situés dans les caves et parkings d’un immeuble.

Objectif : limiter le gaspillage d’énergie tout en maintenant la chaleur dans les appartements plutôt que dans les caves. Concrètement, pour isoler les canalisations, les artisans partenaires Hellio enrobent les tuyaux d’une gaine calorifuge en laine de roche, protégée par un tube en PVC lavable.

En complément du calorifugeage, l’isolation des points singuliers (vannes, pompes, compteurs…) permet de supprimer les ponts thermiques et ainsi diminuer la consommation énergétique dans les locaux techniques. Ces points sont recouverts de matelas amovibles de laine minérale, une technique simple et rapide.

L’ensemble de ces opérations a permis de bénéficier rapidement d’une nette amélioration. Le calorifugeage du réseau d’eau chaude et l’isolation des points singuliers, notamment, ont grandement limité les pertes thermiques, offrant ainsi un important gain énergétique.



Jean-Pierre souligne avoir constaté des changements flagrants suite à ces travaux : « Avant, lorsqu’on entrait dans la chaufferie géothermie, c’était une étuve. Maintenant, la chaleur dissipée par les vannes n’est plus perdue. La pose de près de 30 matelas d’isolation a fait descendre la température de la salle d’au moins 5°C ! Et cette chaleur se retrouve dans l’eau chaude du circuit. »

Un chantier financé à 100% par les CEE

Grâce à la maîtrise des aides financières existantes, dont les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), Hellio a ainsi pu établir un devis à 0 €. En effet, ce dispositif a permis de financer à 100 % ces travaux. Les montants des travaux pour les 3 postes de rénovation intégralement pris en charge s’élevaient à environ :

« Nous avons non seulement été séduits par le gain énergétique estimé à 8 %, et plus encore convaincus en découvrant le devis à 0 € de reste à charge pour l’ensemble de ces travaux, pourtant d’un montant global de près de 40 000 € ! » explique Jean-Pierre.



Cette copropriété a ainsi pu bénéficier d’une rénovation énergétique vertueuse, sans avoir à engager le moindre frais au préalable. À la fin de l’opération, un bureau de contrôle indépendant, Socotec, est venu vérifier la conformité des travaux par rapport au devis établi, validant ainsi cette prise en charge totale.

