Lorsque l'on conçoit la maison de campagne par excellence, appropriée à la vie de famille moderne, tout l’enjeu réside dans l’équilibre mêlant chaleur, confort, fonctionnalité et convivialité. Selon les propriétaires de cette demeure rurale époustouflante aux Pays-Bas, la cuisine ouverte en HI-MACS®, de même que la salle de bains, combinent tous ces critères, et même bien d’autres.

Cette résidence de campagne, à l’apparence sobre et minimaliste, a été entièrement rénovée par l’architecte Freek Lauwers. Dès l’arrivée, les visiteurs sont accueillis par une façade d’apparence modeste, mais une fois passé le seuil, ils découvrent un lieu chaleureux, aux espaces attrayants, emplis de lumière, planté dans un havre de verdure. Malgré le caractère neuf des lieux, le design intérieur, confié à l’agence Stuurman Ontwerpt, a su rendre un bel hommage au style des anciennes fermes. Son caractère d’origine s’exprime à travers les poutres et le mur de briques apparentes, le plafond voûté, le sol coulé transparent de Enssieg Group, les élégantes ferrures de la porte Formani, située en contrebas dans le salon ouvert, et le toit de chaume bas.



L’éclairage a également été soigneusement étudié, avec les suspensions Vertigo de Petite Friture et la suspension Brokis de Billekens Licht & Advies. Audacieuse, champêtre, reposante, originale et adaptée à la vie moderne, cette villa respire le charme en tout point.

La cuisine, comme invitation au partage

Conçue avec l’aide de l’architecte d’intérieur Stuurman Ontwerpt, la villa renferme une immense cuisine comportant un îlot central aux dimensions généreuses. Parfait pour préparer, cuisiner, partager avec les invités ou se retrouver autour d’un café, cet îlot est recouvert du matériau lisse et sans joints apparents, HI-MACS®, dans la tonalité Alpine White. Ce matériau robuste est le choix idéal pour les plans de travail grâce à sa résistance aux épreuves du temps, sa solidité, son entretien facile et sa malléabilité. Fabriqué à partir d’un mélange de minéraux, d’acrylique pur et de pigments naturels, le Solid Surface apporte à la cuisine une finition haut de gamme, fonctionnelle et saisissante sur le plan visuel, tout en se fondant à merveille, ici, dans le style champêtre. HI-MACS® est également ultra-hygiénique. Il résiste aux saletés, aux bactéries ainsi qu’aux produits d’entretien agressifs et empêche les germes de s’y loger grâce à sa surface lisse, non poreuse et sans joints apparents. Dans le contexte actuel, où l’hygiène revêt une importance capitale, il est bon de savoir que HI-MACS® contribue à garantir la propreté et la sécurité à la maison.



Le reste de la cuisine est composé de placards sur toute la hauteur afin de maximiser l’espace de rangement, en placage de chêne dans une finition teintée et laquée qui augmente leur longévité et ajoute une touche luxueuse. L’espace discret dédié au café est équipé d’une machine à café haut de gamme, tandis que le four encastrable et la cave à vin sont assortis aux différents éléments insérés dans le plan de travail en HI-MACS® de l’îlot : table de cuisson lisse avec hotte intégrée, évier encastré et robinet Quooker à eau bouillante. La partie rehaussée de l’îlot, pour s’asseoir en famille ou entre amis autour d’un café ou d’un verre de vin, est réalisée en chêne provenant du jardin des propriétaires.

Cette fabuleuse cuisine ouverte et ses placards au style contemporain ont été créés par le Studio Hout, qui ont également réalisé la personnalisation du mobilier de la salle de bains : un véritable havre de paix pour se détendre et lâcher prise après une longue journée.

Une salle de bains optimisée

L’espace bains, bien que tout en longueur et étroit, a été savamment repensé avec une baignoire îlot majestueuse, une douche à l’italienne ainsi qu’un meuble suspendu. Sur ce dernier, repose des vasques et un plan épais, fabriqué lui aussi en HI-MACS® Alpine White, qui n’est pas sans rappeler le plan de travail de la cuisine.

Fraîche et immaculée, la tonalité Alpine White du plan s’associe élégamment au thème monochrome qui inclut les robinetteries noir mat, le contour noir du panneau de douche ainsi que le sèche-serviettes et le meuble noirs, faisant écho à la palette de couleur épurée utilisée dans la cuisine.

HI-MACS® est un matériau à la flexibilité et à la polyvalence ultimes, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux. Il peut être thermoformé et moulé dans n’importe quelle forme et est largement utilisé en architecture ou en décoration d’intérieur. Sa surface lisse, non poreuse et sans joints apparents se compose d’acrylique, de minéraux et de pigments naturels qui satisfait aux plus hautes exigences en termes de qualité, d’esthétique, de fabrication, de fonctionnalité et d’hygiène. Il est également extrêmement facile à entretenir et à nettoyer d’un simple coup de chiffon humide.