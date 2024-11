Projet AOK en HIMACS - Siège à Nuremberg

L'AOK, l'une des principales compagnies d'assurance maladie en Allemagne, a choisi de transformer l'accueil de son siège à Nuremberg en un espace à la fois professionnel et chaleureux. Pour ce projet, elle a fait appel à des experts en surfaces solides, notamment Bezold GmbH & Co. KG, Bodenschlägel GmbH & Co. KG et Bert Lenz Möbelmanufaktur GmbH, pour concevoir une banque d'accueil impressionnante réalisée en HIMACS.

L'élément clé de cet espace spacieux et baigné de lumière est un comptoir de 8 mètres de long, aux lignes fluides, épurées et élégantes, conçu pour créer un véritable effet "waouh". Ce design spectaculaire est renforcé par l’utilisation d’une structure en contreplaqué plaqué, surmontée d'un revêtement HIMACS sans joints apparents, offrant une esthétique tridimensionnelle parfaitement intégrée. Malgré ses dimensions imposantes, ce comptoir se distingue par son aspect léger et sophistiqué, une impression obtenue grâce à un décalage subtil de la structure sous-jacente, mettant en valeur la forme organique de l'élément principal. Un système d'éclairage LED, discrètement positionné entre la base et l’élément frontal, accentue encore l’effet suspendu du comptoir. Une tablette en verre satiné parcourt les trois quarts de la longueur de l’élément, ajoutant une touche d'élégance supplémentaire, tandis que l'éclairage arrière renforce son allure moderne. Le design réussi de cet espace d'accueil reflète parfaitement l'expertise des entreprises impliquées, telles que Bezold, spécialisée dans la production de mobilier sur mesure en Solid Surface, et déjà reconnue pour son travail sur des projets prestigieux, comme celui du siège de L’Oréal à Düsseldorf. Nom du projet : AOK banque d’accueil

Lieu : Nuremberg, Allemagne

Design : Aura GmbH

Fabrication : Bezold GmbH & Co. KG

Bodenschlägel GmbH & Co. KG

Bert Lenz Möbelmanufaktur Gmb

Fournisseur HIMACS : Klöpfer Surfaces

Matériau : HIMACS Alpine White

Photos : © Ralf Munker