Projet Pitalia en HIMACS - Siège à Manchester

Les nouveaux bureaux, s'étendant sur 300 m² et répartis sur trois étages, sont situés dans un emplacement stratégique au cœur de Manchester, offrant une position idéale pour l’expansion du portefeuille immobilier de Pitalia.

La conception et la fabrication de la banque d'accueil ainsi que de la paroi murale arrière ont été confiées à Gresham Office Furniture et réalisées sur mesure par les artisans de Gresham Bespoke. Chris Waddington, directeur des opérations de Gresham Bespoke, a déclaré : « Pitalia nous a sollicités pour concevoir et produire des éléments de menuiserie sur mesure pour leur bureau de Manchester ».

L'intégralité des locaux a été rénovée par Gresham Bespoke, qui s'est également chargé de l'aménagement intérieur et du mobilier. Pitalia souhaitait un espace d'accueil à la fois impressionnant et durable. Pour répondre à ces exigences, Gresham a choisi HIMACS pour sa robustesse et ses finitions modernes, privilégiant la teinte Steel Concrete, issue de la collection HIMACS Concrete. Ce matériau est disponible en trois épaisseurs (6 mm, 9 mm et 12 mm), offrant un look épuré, idéal pour un espace d'accueil élégant et professionnel.

Nom du projet : Pitalia Manchester Office

Lieu : Manchester, Royaume-Uni

Design : Gresham Office Furniture

Fabrication : Gresham Bespoke

Distributeur HIMACS : James Latham

Matériau : HIMACS in Steel Concrete G555

Crédit Photos : © Nick Freeman

Éléments en HIMACS : banque d’accueil et crédence