Fort du succès de son chauffe-eau thermodynamique Yutampo II, Johnson Controls - Hitachi lance aujourd’hui la gamme Yutampo R32.

Une solution plus écologique & performante

Pour Anthony Touboul, Chef de Marché pompe à chaleur air/eau et chauffe-eau thermodynamique, ce nouveau modèle s’inscrit dans la continuité des efforts développés par Hitachi, sur l’ensemble de sa gamme résidentielle. Il résume : « Nous souhaitons offrir un maximum de confort à nos clients, tout en les aidant à minimiser leurs consommations énergétiques. Grâce au fluide R32, nous anticipons déjà sur la RE 2020 et nous limitons l’impact sur l’environnement du fluide (GWP = 675) tout en augmentant les performances. » En effet, le recours à l’énergie renouvelable, disponible dans l’air extérieur, permet d’alléger considérablement les consommations, jusqu’à 70% par rapport à un chauffe-eau classique.



Avec un label énergétique A+, Yutampo R32 détient l’un des meilleurs rendements énergétiques du marché : 129 % pour le 270 litres. Le temps de chauffe du ballon ultra rapide, de 3h00 (190 litres), lui permet de fonctionner en heures creuses EDF et d’apporter un confort optimal dans toutes les situations.

Le ballon de stockage, en acier inoxydable DUPLEX est un gage de fiabilité et de longévité de l’installation. Il possède de série un haut niveau de résistance à la corrosion, une isolation renforcée autour du réservoir. Une anode active titane peut être proposée en option, afin d’apporter une protection à toute épreuve pour les zones les plus sensibles.



Enfin, le groupe extérieur est silencieux, avec seulement 63 dB(A), et il intègre la technologie Inverter, qui adapte avec précision sa puissance de fonctionnement aux besoins des occupants.

Une solution « couteau suisse » certifiée

Disponible en 190 et 270 litres, Yutampo R32 est destiné aux logements neufs et à la rénovation, où il est idéal en remplacement de chauffe-eau électrique. Il répond parfaitement aux réglementations thermiques actuelles et futures (F-Gaz, RT2012, label BBC, RE 2020) et s’adapte aux besoins des clients.

Il garantit la production d’eau chaude sanitaire à 55°C (+75°C avec une résistance électrique) pour une température extérieure jusqu’à -15°C, en un temps record. Yutampo R32 est le premier chauffe-eau thermodynamique R32 du marché, entièrement conforme à la norme EN-378. Sa certification Keymark* interviendra d’ici la rentrée de septembre.



* La Keymark est une marque de certification européenne volontaire, propriété conjointe du CEN et du CENELEC, qui est destinée à certifier la conformité stricte des produits aux normes européennes.

Un design sobre et une installation facilitée

Avec un design épuré et des dimensions compactes (60 cm de large pour le 270 l, 52 cm de largeur et 60 cm de profondeur pour le 190 l), le Yutampo R32 trouve facilement sa place dans les logements. Il est parfaitement intégrable dans un module de cuisine de 60 x 60 cm.



Son faible poids de 53 kg (190 l) le rend facile à manipuler et à installer pour les professionnels. De plus, le nouveau panneau avant en 2 parties offre un accès rapide à tous les composants.



Autre atout, la longueur des liaisons frigorifiques de 20 m, donne plus de souplesse dans le choix des installations. Enfin, un serpentin en cuivre, externe à la cuve, permet un meilleur transfert de chaleur et un temps de chauffe réduit.

Un pilotage à distance

La logique de programmation et de paramétrage du contrôleur a été reprise de la gamme YUTAKI, ce qui facilite la mise en service et la maintenance. Les fonctions pertinentes pour l’installateur sont directement disponibles sur le contrôleur LCD, qui dispose d’une interface multilingue facile à installer et à utiliser : données opérationnelles, menu de mise en service dédié, fonctions optionnelles, etc. Le contrôleur LCD intègre aussi les fonctions supplémentaires dédiées au confort des utilisateurs finaux : programmation hebdomadaire, mode vacances, anti-légionnelles, mode nuit, etc.



En plus des fonctions essentielles du contrôleur, l’utilisateur a la possibilité, dans sa programmation hebdomadaire, de configurer 5 plages horaires par jour. Une fonction « vacances » assure une température idéale au retour des habitants grâce à des températures de consignes.

Les consommations mensuelles sont sauvegardées et affichées.

L’installation peut être pilotée à distance sur tablette et smartphone, grâce à l’application Hi Kumo.

Une maintenance à distance

En complément, la solution Hi Kumo PRO permet aux professionnels, via une plateforme web dédiée, de veiller à distance sur l’ensemble de son parc d’installations de pompes à chaleur air/eau, air/air* et chauffe-eau thermodynamique. La solution Hi Kumo PRO propose de multiples fonctionnalités allant du simple contrôle de l’état, jusqu’à la visualisation des données opérationnelles de fonctionnement, pour des diagnostics poussés, grâce à une interface simple et conviviale. La solution apporte un réel gain de temps et de productivité, ainsi que des délais d’intervention réduits avec à la clé, la satisfaction du client final.